MTV Cribs Italia, il docu-reality che entra nelle case di vip e influencer, tornerà in onda con la terza stagione in prima tv assoluta, a partire da domenica 24 settembre 2023.

Il programma andrà in onda su MTV, canale 131 di Sky e visibile in streaming anche su NOW e su Paramount+.

MTV Cribs Italia è una produzione Paramount Italia realizzata per MTV in collaborazione con Stand By Me.

Chi sono i protagonisti di MTV Cribs Italia 2023?

I protagonisti della terza stagione di MTV Cribs Italia saranno i cantanti J-Ax, Sangiovanni, Immanuel Casto e Leo Gassmann, Paola Barale, Rocco Siffredi, The Pozzolis Family (il duo comico formato da Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione), l’ex tuffatrice Tania Cagnotto, la pallavolista Elena Pietrini, il produttore musicale Michelangelo e l’Inter (con il quartier generale del club nerazzurro che verrà mostrato dall’ex calciatore Fabio Galante).

Dal mondo social, invece, ci saranno l’influencer Corinne Pino, lo youtuber Sespo, LeTwins, creator di Mantova tra le più seguite in Italia, Matilde e Angelica Aureli, sorelle albine e modelle, e lo chef Ruben Bondì.

MTV Cribs Italia 2023: quando andrà in onda?

Il programma andrà in onda su MTV a partire dal 24 settembre, ogni domenica, alle ore 21, con un doppio episodio.

I protagonisti del primo doppio episodio saranno l’Inter e J-Ax. Nel primo episodio, i telespettatori e soprattutto i tifosi interisti avranno l’occasione di esplorare la sede del club. Nel secondo episodio, invece, J-Ax mostrerà al pubblico il suo studio di registrazione insieme a Dj Jad, con cui è tornato a fare coppia negli Articolo 31, Grido, suo fratello ed ex componente dei Gemelli Diversi, e Mark The Hammer.

MTV Cribs Italia 2023 sui social

La terza stagione del programma sarà presente anche sui profili ufficiali social di MTV con anteprime e contenuti originali che coinvolgeranno in prima persona i protagonisti delle puntate, come MTV Cribs Challenge, un format dove i vip protagonisti di quest’edizione giocheranno per vedere quanto conoscono la loro casa e cosa c’è dentro.

Gli hashtag ufficiali del programma sono #MTVCribs e #MTVCribsItalia.