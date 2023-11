Anticipazioni, conduttori, cast, quando e dove va in onda Ex on the beach 5: tutto quello che c’è da sapere sul format di Mtv e Paramount+

Ex on The Beach 5: il cast

Mancano pochi giorni all’inizio della quinta attesissima stagione di ‘Ex On The Beach 5’, la versione italiana del franchise di MTV, prodotta da Fremantle e MTV Entertainment Studios. Quattro ragazzi e quattro ragazze (alcuni/e in arrivo dalle precedenti edizioni) sono partite per godersi le calde e assolate spiagge della Colombia. Un viaggio da ‘mille e una notte’ che potrebbe, ben presto, trasformarsi in un vero e proprio incubo, quando, dalle acque cristalline del mare, potrebbe spuntare il volto ed il fisico del proprio ex.

Ex on the Beach 5: conduttori

La quinta edizione di ‘Ex on the beach’ sarà condotta dalla coppia (anche nella vita) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due innamorati raccolgono il testimone degli ex conduttori Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Ex on the Beach 5: quando va in onda

Lo show arriverà in esclusiva su Paramount+ il 22 novembre con i primi due episodi. In seguito, il programma sarà disponibile sul servizio di streaming con un nuovo episodio a settimana. Prossimamente sarà disponibile anche su MTV (Sky 131 e in streaming su NOW).

Ex on the beach 5: il cast

Chi è Laura di Lullo? Età, lavoro, Instagram

Laura di Lullo ha 26 anni ed è di Napoli ma lavora come cameriera a Tenerife. INSTAGRAM @laura.dilullo

Chi è Elizabeth Shotak? Età, lavoro, Instagram

Elizabeth Shotak ha 26 anni e anche lei attualmente vive a Tenerife dove lavora come pescatrice. Elizabeth è nata a Ferrara e ha origini ucraine. INSTAGRAM @elizabeth.shostakk

Chi è Karin Conti? Età, lavoro, Instagram

Karin Conti ha 27 anni e arriva da Roma. Lavora come ragazza immagine e arriva in Colombia con una missione: vendicarsi dei suoi ex! INSTAGRAM @kkarin__

Chi è Jasmine Pili? Età, lavoro, Instagram

Jasmine Pili ha 26 anni, è di Roma e fa l’assistente alla regia. Con il suo carattere solare, stringe amicizia con chiunque… ma solo quando le cose vanno “secondo i suoi piani”. INSTAGRAM @jasminepili_

Chi è Matteo Cavalieri? Età, lavoro, Instagram

Matteo Cavalieri: l’imprenditore bolognese 25enne si è trovato così bene in villa, nella scorsa edizione, che non l’ha praticamente mai lasciata e lo ritroviamo anche nella nuova stagione! INSTAGRAM @matteo.cavalieri

Chi è Giulio Pastorelli? Età, lavoro, Instagram

Giulio Pastorelli ha 28 anni e arriva da Orbetello, in Toscana. È un modello e si definisce “palestra-dipendente”, oltre che amante della bella vita e dei flirt. INSTAGRAM @giulio.pastorelli

Chi è Denis Adrija di Ex on the beach 5? Età, lavoro, Instagram

Denis Adrija è il giovanissimo del cast, con i suoi 22 anni. Abita a Roma, dove ogni weekend si trasforma in un party animal da discoteca. INSTAGRAM @denislegarcon

Chi è Jose Feliz di Ex on the beach 5? Età, lavoro, Instagram

Josè Feliz è nato a Santo Domingo e vive in Italia, ad Aosta, da sei anni. Lavora nei night club e conosce le mosse giuste per far breccia nei cuori. INSTAGRAM @josefelizink