Italia Shore, spin-off di Jersey Shore, è un docu-reality che sarà disponibile a marzo sulla piattaforma Paramount+ e che, successivamente, andrà in onda anche su MTV. I protagonisti del reality sono 12 ragazzi, accomunati da una personalità sopra le righe e uno stile di vita eccentrico, che vivranno una vacanza in una villa sulla costa laziale.

Italia Shore è un programma prodotto da Fremantle.

Italia Shore 2024: quando inizia

La prima stagione di Italia Shore sarà disponibile in esclusiva dal 4 marzo 2024 su Paramount+.

Dal 12 febbraio 2024, invece, sempre su Paramount+, è disponibile l’episodio speciale dal titolo Meet The Cast, con il quale sarà possibile conoscere in anteprima tutti i partecipanti della prima stagione.

Il 10 marzo, a partire dalle ore 22, il primo episodio andrà in onda anche su MTV (canale 131 di Sky e visibile anche in streaming su NOW).

Italia Shore 2024: cast, partecipanti

I 12 protagonisti della prima stagione di Italia Shore sono:

– “La Giss” (Gilda Provenzano), 22 anni, vive a Valencia ed è originaria di Cosenza;

– Samuele “Spadino” (Samuele Bragelli), 24 anni, chef di Roma;

– Emi (Emi Zhou Viola Zijun), 23 anni, Shop Assistant di Riccione;

– Mattia “Drago” (Mattia Caruso), 20 anni, studente e campione di Boxe, vive tra Arezzo e Milano;

– Jasmin (Jasmin Melika Salvati), 23 anni, segretaria di Ladispoli (RM);

– Axel (Axel Essan), 23 anni, di Monza, nella vita fa il modello e rapper;

– Francesco “Skino” (Francesco Russo), 20 anni, ballerino di Roma;

– Claris (Claris Oliveros De Piccoli), 21 anni di Santa Severa (RM);

– Marcolino (Marcolino Velletri), 22 anni, calciatore di Anzio;

– Asia (Asia Calamassi), Go-Go Girl, 23 anni, di Scandicci (FI);

– Gianmarco (Gianmarco Lugato), 24 anni, gondoliere di Marghera;

– Swamy (Swamy Prinno), 24 anni, PR di Volla, in provincia di Napoli.

Ai concorrenti, inoltre, si unirà Matteo Diamante, già protagonista di altri reality show come Ex on The Beach, L’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip, nel ruolo di homeowner, “fun manager” e party planner del programma.

Italia Shore 2024: format

Italia Shore è un programma basato sul format di Jersey Shore, docu-reality statunitense con protagonisti 8 ragazzi, andato in onda per 6 stagioni dal 2008 al 2012 (con una reunion avvenuta nel 2018). La quarta stagione del programma fu girata in Italia, precisamente a Firenze.

Dal successo di Jersey Shore, sono nati diversi spin-off e varie versioni locali del format.

Da Jersey Shore, sono stati ideati gli spin-off Pauly D: Da Jersey Shore a Las Vegas, Snooki & JWoww e Jersey Shore Family Vacation.

Per quanto riguarda le versioni locali, invece, ricordiamo Geordie Shore, la versione britannica, Gandía Shore, la versione spagnola, Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy, la versione polacca, e Acapulco Shore, la versione messicana.

Altri spin-off sono stati Super Shore e All Star Shore.

Italia Shore 2024: colonna sonora

La colonna sonora per il lancio dello show è la canzone Supercafone, pubblicata da Piotta nel 1999, e che quest’anno, quindi, festeggia i 25 anni dalla pubblicazione.

Il brano, contenuto nell’album Comunque vada sarà un successo, divenne un vero e proprio tormentone estivo e anche il video musicale, che vide la partecipazione di Valerio Mastandrea e Angelo Bernabucci, riscosse molto successo.

Italia Shore 2024: Tony IPants

Tony IPants, content creator, youtuber e speaker, commenterà la prima edizione di Italia Shore. Le sue reaction saranno pubblicate sul canale YouTube di MTV Italia e su quello di Tony IPants.

Italia Shore 2024: podcast

Italia Shore avrà anche un podcast, Podshore, con Matteo Diamante che, ogni settimana, ospiterà due membri del cast di questa edizione e sarà visibile sul canale YouTube di Matteo Diamante e sul canale ufficiale di MTV.