Da una replica all’altra, la domenica sera estiva di Raiuno resta a favore delle fiction con protagoniste personaggi femminili forti ed appassionati. Ecco che, quindi, da domenica 31 luglio va in onda La dama velata, fiction appartenente al genere del feuilleton datata 2015 e con al centro una coppia formata da due attori oggi richiestissimi, ovvero Miriam Leone e Lino Guanciale. Avete bisogno di un ripasso? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

La dama velata, trama completa

Siamo nella Trento di fine Ottocento. Clara Grandi (Leone) è figlia del Conte Vittorio Grandi (Luciano Virgilio), che quando è nata non l’ha però riconosciuta, dandole la colpa per la scomparsa di sua madre. La ragazza, così, cresce nella tenuta di San Leonardo, con l’affetto di alcuni contadini ed a fianco di Matteo Steiner (Jaime Olivas), suo amico da sempre.

Diventata adolescente, però, Clara deve tornare a Trento per volere del padre, che ha trovato per lei un marito: la preoccupazione dell’uomo, infatti, è quella di avere un erede. La protagonista è così costretta a convolare a nozze con il Conte Guido Andrea Fossà (Guanciale), donnaiolo dal passato oscuro, che non ha intenzione di cambiare stile di vita neanche dopo il matrimonio. Tra Clara e Guido c’é però attrazione, tant’è che dalla loro unione nasce Aurora (Emma Orlandini).

Ma Clara è di fatto imprigionata in una vita non sua. Vive in una villa con la zia Adelaide (Lucrezia Lante Della Rovere) e suo cugino Cornelio (Andrea Bosca). I due tramano contro di lei perché temono che Clara possa togliere loro tutta l'eredità del Conte.

Il loro piano consiste nel drogarla lentamente con il laudano, fino ad indurla alla pazzia e a rinchiuderla in un manicomio. Fatta fuggire dall’istituto, viene data per morta nelle acque dell’Adige. Clara in realtà è viva, ma cambia identità e diventa la dama velata del titolo, ovvero Emilia di Saint-Hubert. In questo modo può agire indisturbata contro i suoi nemici e riprendersi la sua vita.

La dama velata, il cast

Come detto, alla guida del cast della serie c’è Miriam Leone, Miss Italia nel 2008 che ha perseguito con successo la carriera di attrice. Quello di Clara Grandi è tra l’altro il suo primo ruolo da protagonista in una fiction: dopo La dama velata l’abbiamo vista anche in Non uccidere, la trilogia di 1992 e In arte Nino, mentre prossimamente sarà su Disney+ con I Leoni di Sicilia.

Lino Guanciale, invece, era già noto per aver recitato in Una Grande Famiglia e per aver interpretato un altro Guido, l’avvocato di Che Dio Ci Aiuti, ruolo che ha continuato a ricoprire anche dopo La dama velata. Dopo questa fiction, è stato visto ne La Porta Rossa, Noi-La serie, Non dirlo al mio capo, L’Allieva ed Il Commissario Ricciardi, mentre nella prossima stagione tv sarà tra i protagonisti di Sopravvissuti.

Da citare anche la presenza di Úrsula Corberó: anni prima di diventare celebre a livello internazionale per il ruolo di Tokyo ne La Casa di Carta, l’attrice spagnola aveva recitato anche in questa fiction, nei panni di Anita, migliore amica della protagonista.

Ecco il cast completo de La dama velata:

Miriam Leone: Clara Grandi

Lino Guanciale: Conte Guido Andrea Fossà

Lucrezia Lante della Rovere: Adelaide

Andrea Bosca: Cornelio

Luciano Virgilio: Conte Vittorio Grandi

Jaime Olias: Matteo Staineri

Emma Orlandini: Aurora Fossà

Úrsula Corberó: Anita Staineri

Mar Regueras: Contessa Matilde Grandi, zia di Clara, l’unica a sapere che Clara non è morta ma è la dama velata.

La serie è stata scritta da Francesco Arlanch (Doc-Nelle Tue Mani, Blanca), Lea Tafuri (Tutto Può Succedere), Elena Bucaccio (Che Dio Ci Aiuti e Buongiorno Mamma) e Lucia Maria Zei (Non dirlo al mio capo). La regia è Carmine Elia (La Porta Rossa, Mare Fuori). A produrre Rai Fiction, Lux Vide e Telecinco Cinema, con la collaborazione della Trentino Film Commission.

La dama velata, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della fiction sono dodici, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti l’uno, in onda due per volta per un totale di sei prime serate. Il finale della serie dovrebbe quindi andare in onda il 4 settembre.

La dama velata, tutti gli episodi

Ecco l’elenco di tutti e dodici gli episodi, il loro titolo e la loro messa in onda originaria:

Episodio 1: “Le radici spezzate” (17 marzo 2015)

Episodio 2: “Nella casa paterna” (17 marzo 2015)

Episodio 3: “Una moglie infelice” (24 marzo 2015)

Episodio 4: “Fiducia tradita” (24 marzo 2015)

Episodio 5: “Aurora” (26 marzo 2015)

Episodio 6: “La tela del ragno” (26 marzo 2015)

Episodio 7: “Un nuovo inizio” (2 aprile 2015)

Episodio 8: “Atroci sospetti” (2 aprile 2015)

Episodio 9: “Il seme della follia” (9 aprile 2015)

Episodio 10: “Lettera d’addio” (9 aprile 2015)

Episodio 11: “La data svelata” (16 aprile 2015)

Episodio 12: “Verità svelate” (16 aprile 2015)

La dama velata, l’ultima puntata

L’ultima puntata “Verità svelate”, è andata in onda il 16 aprile 2015 ed è stata vista da 6.242.000 telespettatori (26,33%). L’episodio di fatto chiude tutte le trame all’interno della serie: se volete scoprire come finisce La dama velata, potete leggere il nostro riassunto cliccando qui.

La dama velata è una storia vera?

Quella raccontata dagli sceneggiatori della serie è una storia di fantasia, ma esiste in effetti una leggenda legata ad una figura femminile denominata “la dama velata”.

Verso la fine dell’Ottocento, a Milano, numerose persone sostennero di vedere aggirarsi lungo Parco Sempione una donne vestita di nero e con indosso un velo. Secondo la leggenda, la donna attirava a sé alcuni uomini, fino a portarli in una villa vicino al parco. Qui, dopo un lungo ballo, si concedeva a loro.

Solo dopo, ti toglieva il velo, svelando un teschio che terrorizzava gli uomini. Nessuno è riuscito ad individuare la donna, ma le numerose testimonianze spinsero le autorità a setacciare il parco alla sua ricerca.

Esiste anche una scultura soprannominata “La dama velata”: è La Religione di Innocenzo Spinazzi, commissionata nel 1794 da Aleksandr Michajlovi Beloselskij, ambasciatore russo a Torino, in ricordo della moglie Barbara Jakovlevna Tatisjtjeva. Anche su questa figura c’è una leggenda circa il suo fantasma. L’opera è ora conservata presso la Galleria di Eolo del Castello Reale di Racconigi (Cuneo).

La dama velata, dov’è stato girato?

La serie è stata girata principalmente a Trento. Tra le location scelte, la Cattedrale di San Vigilio, il Castello del Buonconsiglio (lo studio di Cornelio), Palazzo Thun e via Rodolfo Belenzani. Ad Avio, la tenuta San Leonardo è usata per le riprese di Palazzo Grandi; altre scene sono state girate a Mezzocorona e Pergine Valsugana. Inizialmente la serie doveva essere ambientata a Milano, ma l’ingresso nella produzione della Trentino Film Commission ha fatto spostare la location.

La dama velata 2 si farà?

Nonostante i buoni ascolti ottenuti dalla prima stagione, con numeri che sono passati dai 5 milioni delle prime puntate ai 6 milioni del finale, La dama velata 2 non è stato fatto. Difficile, a sette anni di distanza dalla messa in onda della serie, che si possa pensare ad una seconda stagione, anche per via degli impegni professionali dei due protagonisti.

La dama velata, streaming RaiPlay

Essendo in replica su Raiuno, la serie è già interamente disponibile in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.