Perchè L’Eredità oggi, 7 dicembre 2024, non va in onda?

La puntata di oggi, sabato 7 dicembre 2024, de L’Eredità, non va in onda. Il game show campione di ascolti condotto da Marco Lioni si ferma ancora, dopo aver lasciato spazio la settimana scorsa a Lo Zecchino d’Oro. E anche questa volta la motivazione di questo stop è legata alla musica.

Perché L’Eredità oggi non va in onda?

Quest’oggi, infatti, va in scena la Prima della Scala di Milano, con “La forza del destino” di Giuseppe Verdi, proposta dal Direttore musicale Riccardo Chailly e dal regista Leo Muscato per l’apertura di stagione del primo teatro italiano. Raiuno, come da tradizione, manda in onda l’evento in diretta, a partire dalle 17:45.

Impossibile, quindi, mandare in onda L’Eredità, dal momento che la Prima della Scala occuperà anche parte dell’access prime time e della prima serata, tanto che anche Ballando con le stelle non va in onda. Si ripete quindi quanto già accaduto negli anni scorsi, quando il game show di Raiuno si è dovuto prendere una pausa di un giorno per lasciare spazio a questo importante evento (l’anno scorso era toccata la stessa sorta a Reazione a Catena, che andò in onda fino a fine dicembre).

Quando torna L’Eredità?

Per gli appassionati della Ghigliottina, non c’è da temere: L’Eredità tornerà in onda già domani, domenica 8 dicembre, sempre dalle 18:45, con una nuova puntata e nuovi quesiti a cui i concorrenti dovranno rispondere. Soprattutto, rivedremo il super campione Christian Giordano, infermiere 29enne della Campania che, dal 15 novembre scorso, ha vinto oltre 300.000 euro e sembra intenzionato a non fermarsi.

Poi, il game show di Raiuno (disponibile anche su RaiPlay) non dovrebbe avere più interruzioni, e potrà così andare in onda con regolarità tutte le sere, confermandosi l’appuntamento fisso che da 23 anni tiene compagnia agli italiani e alle italiane e che, soprattutto, attira pubblico in vista dei programmi di prime time della rete.