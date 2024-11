Christian Giordano: chi è il super campione de L’Eredità

Nelle ultime puntate de ‘L’Eredità‘, un concorrente sta letteralmente sbaragliando la concorrenza. Si tratta di Christian Giordano. Il ragazzo, nel giro di due giorni, ha portato a casa un montepremi complessivo di 205 mila euro arrivando al gioco finale della ghigliottina.

Nella serata di giovedì, il giocatore ha indovinato la parola che univa piede, sguardo, diretto, aprire, tiro. Trovando il termine ‘sinistro’, Christian ha vinto, al primo colpo, 160 mila euro.

Il giorno dopo, unendo i fili tra gruppo, carta, coppia, più grande, idea, è riuscito ad aggiungere al bottino finale altri 45 mila euro. La parola della ghigliottina era Regalo. Christian, senza mezzi termini, ha confessato di aver avuto una vera e propria illuminazione grazie al ‘Regalo più grande’, titolo di una famosissima canzone di Tiziano Ferro.

Chi è Christian Giordano de L’Eredità? Età, lavoro, Instagram

Cristian è originario di Capaccio Paestum, ma per lavoro si è trasferito a Potenza: lavora come infermiere nel reparto di neonatologia. Non si hanno molte informazioni sull’età e sulla vita privata. O se abbia fratelli o sorelle. Anche perché non è molto attivo sui social. Ha un profilo Facebook @christian.giordano.146. Ama gli animali, la natura ed ha un cane. Ha vissuto anche in Toscana. Non si sa nulla sul suo stato sentimentale. Risulta, ad oggi, single. E’ presente anche su Instagram con l’username @chrigio_. Al momento, tenuto privato, per amici e familiari stretti.

“Fermi tutti, #LEredità ha il suo primo supercampione!

Nella puntata andata in onda ieri, sabato 16 novembre, Christian Giordano ha indovinato una difficile ghigliottina con la parola “sinistro” aggiudicandosi un bottino di 160.000€: si tratta della cifra più alta guadagnata questa stagione! ✨ Già la sera precedente, la prima per Christian, era riuscito ad indovinare la parola giusta, vincendo 45.000€! Dopo due vittorie consecutive, cos’altro possiamo aspettarci dal nuovo campione?

#LEredità con @marcoliorni va in onda tutti i giorni dalle 18:45 su @rai1official Una produzione #banijayitalia”