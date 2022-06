Isola dei famosi 2022, finale in diretta lunedì 27 giugno. Manca poco prima dell’inizio dell’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi e con Vlamidir Luxuria e Nicola Savino opinionisti. Dall’Honduras, a guidare il collegamento con l’Italia, Alvin. Si chiude questa sera l’edizione più lunga della storia programma. Chi tra Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Nick Luciani, Mercedesz Henger, Marialaura Devitis e Luca Daffrè sarà incoronato vincitore? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Isola dei famosi 2022, i finalisti

Sono 6 i finalisti di questa edizione de L’Isola dei famosi: Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Nick Luciani, Mercedesz Henger, Marialaura Devitis e Luca Daffrè. Sul web, durante le settimane di messa in onda, ad aver avuto sicuramente un forte fanbase sono stati Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro, tra i concorrenti più chiacchierati e amati. L’attore è stato spesso al centro di discussioni e confronti all’interno del reality show ma ha sempre trionfato al televoto, riuscendo ad ottenere la simpatia e la preferenza del pubblico. Diverso l’approccio di Carmen Di Pietro al programma, spesso (in)volontariamente comica e divertente con le sue uscite, i proverbi “rivisitati” e i morsi della fame. Ma non sono da sottovalutare nemmeno gli altri finalisti. Nick Luciani, de I cugini di Campagna, ha vinto diversi televoti mentre Marialaura Devitis, dopo la partecipazione a “La pupa e il secchione show” è entrata a far parte del programma, con Mercedesz Henger. Ed entrambe sono riuscite ad arrivare fino alla semifinale, nonostante siano spesso finite al centro di televoti. Resta Luca Daffrè, anche lui parte del reality show “in corsa” ma premiato dalla preferenze del pubblico. Chi sarà il vincitore, tra loro 6?

Noi di TvBlog seguiremo la finale de L’isola dei Famosi in diretta con il nostro liveblogging, per gustarci insieme l’ultimo appuntamento con questa edizione (la più longeva) del reality show di Canale 5. Appuntamento alle 21.30!