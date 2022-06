Gli ascolti tv di un lunedì che vede finalmente la fine dell’Isola dei Famosi 2022 da un lato e la prosecuzione del ciclo di film dedicati a Julia Roberts dall’altro. Vediamo i dati auditel cosa dicono:

Ascolti tv Prime Time

L’ultimo lunedì di giugno vede in prima serata la finale de L’Isola dei Famosi 2022, che chiude su Canale 5 con 2.575.000 telespettatori, per uno share del 23.30%; Rai 1, invece, raccoglie un netto di 2.144.000 telespettatori, share 13.35% con il film Ben is back. Su Rai 3 Report continua a registrare ascolti interessanti con 1.365.000 telespettatori, share 8.54%, mentre Rai 2 propone un’altra serata a base di serie tv con 9-1-1 che ottiene 953.000, 5.60% e 9-1-1: Lone Star a 880.000 telespettatori, share 5.62%. Su Italia 1 la serie Chicago PD registra un netto di 1.001.000 telespettatori, share 6.64%, mentre su Rete 4 Quarta Repubblica col commento dei Ballottaggi delle Amministrative è stata vista da 648.000 telespettatori, share 5.18%. Su La7 la serie Yellowstone raccoglie 289.000 telespettatori, share 2.2%, mentre su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 300.000 telespettatori, share 2.1%. In chiusura su Nove il film Viva l’Italia ottiene 404.000 telespettatori, share 2.7%.

Ascolti Access Prime Time

In access Techetechetè su Rai 1 ha registrato 3.989.000 telespettatori, share 26.41%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 3.027.000 telespettatori, share 17.86%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 789.000 telespettatori, share 4.62% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 848.000, 5.81% e a seguire Generazione Bellezza 667.000, 4.19%, con Un posto al sole che resiste a 1.255.000, 7.41%. NCIS su Italia 1 registra 1.330.000 telespettatori, share 7.88% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 793.000 telespettatori, share 4.82% e nella seconda 773.000, 4.51%. Su La7 Otto e mezzo, ormai nella sua ultima settimana di programmazione stagionale, ha fatto registrare 1.268.000 telespettatori, share 7.44%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 346.000 telespettatori, share 2.1% e su Nove Deal with it – Stai al gioco ha registrato 222.000 telespettatori, share 1.3%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.443.000 telespettatori, share 25.04% e nel game un netto di 3.638.000, 28.75%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.266.000 telespettatori, share 13.62% e nel game un netto di 1.989.000, 16.28%. Su Rai 2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo ha ottenuto 536.000, 3.62%, mentre su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 690.000 telespettatori, share 4.84%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 634.000 telespettatori, share 4.22%, mentre su La7 Padre Brown debutta con 92.000, 1.07% e 105.000, 0.92%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 610.000 telespettatori, share 15.95%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 708.000, 16.57%; subito dopo Camper ha viaggiato con 1.307.000 telespettatori, 13.78%. Su Rai 2 Un ciclone in convento ha registrato 172.000 telespettatori, share 3.27% e 347.000, 3.96%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 208.000, 5.26% e nel segmento Extra 185.000, 4.70%, mentre Elisir – A gentile richiesta ha registrato 146.000 telespettatori, share 3.58%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 585.000, 6.01% e Passato e Presente 442.000, 3.67%. Su Canale 5 la prima puntata di Morning News ha ottenuto 681.000 telespettatori, share 17.49% nella prima parte e 610.000, 15.48% la seconda, mentre prima del Tg5 Forum ha registrato 1.310.000, 19.18%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 167.000 telespettatori, share 2.71% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 131.000 telespettatori, share 2.74% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 139.000, 1.46% e La Signora in giallo 571.000, 4.83%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 210.000 telespettatori, share 5.50%, nel segmento News 174.000, 5.25% e nel Dibattito 204.000, 5.17%; quindi Coffee Break 195.000, 4.87% e L’aria che tira – Estate 278.000, 5.62% mentre L’aria che tira oggi – Estate 370.000, 3.82%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 le repliche di Don Matteo 7 hanno registrato 1.175.000, 11.46% e 1.279.000, 14.80%, mentre Sei sorelle in prima tv ha ottenuto 1.149.000, 14.32%; a seguire Estate in diretta 1.589.000, 19.26%. Su Rai 2 Italiani fantastici e dove trovarli ha registrato 296.000 telespettatori, share 2.85% e Campionati del Mondo di pallanuoto 319.000, 4.03%. Su Rai 3 il doc Volo Itavia 870 ha ottenuto 402.000, 4.72%, mentre Magazzini Einstein in omaggio ad Arbore e in ricordo di La Capria ha registrato 346.000 telespettatori, share 4.34%; a seguire Overland 498.000, 6.34% e Geo Magazine 766.000, 8.79%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.232.000 telespettatori, share 19.27%, mentre Una Vita 1.887.000, 18.22%, Un altro domani 1.500.000, 16.81% e Brave and Beautiful 1.536.000, 19.10%. Dopo le soap il film tv Rosamunde Pilcher: Una causa persa un netto di 1.009.000, 12.40%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 548.000 telespettatori, 4.91%, mentre NCIS: Los Angeles 317.000, 4.04% nel primo episodio e 267.000, 3.29% nel secondo.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 732.000 telespettatori, 7.43% di share; a seguire il Tg4 – Diario di guerra 361.000, 4.41% e il film Charleston un netto di 276.000, 3.36%. Su La7, chiusa la stagione di Tagadà, il pomeriggio è di Eden – Missione Pianeta , che ha registrato 222.000 telespettatori, share 2.53% e lo speciale Ustica Tragedia nei cieli, a 128.000, 1.64%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 lo Speciale Porta a Porta per i Ballottaggi ha registrato 368.000 telespettatori, share 6.08%. Su Rai 2 Calcio Totale ha registrato 307.000 telespettatori, share 2.84%, mentre su Rai 3 Tg3 Speciale ha registrato un netto di 476.000 telespettatori, share 5.09%. Su Italia 1 ATM trappola mortale ha registrato 347.000 telespettatori, share 5.39%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.713.000, 22.67%; ore 20:00 3.989.000, 26.41%.

Tg2 ore 13:00 1.647.000, 14.21%; ore 20:30 1.136.000, 6.85%.

Tg3 ore 14:30 1.288.000, 12.71%; ore 19:00 1.417.000, 12.56%.

Tg5 ore 13:00 2.543.000, 21.70%; ore 20:00 2.790.000, 18.18%.

Studio Aperto ore 12:25 1.330.000, 13.86%; ore 18:30 390.000, 4.40%.

Tg4 ore 12.00 267.000, 3.77%; ore 18:55 500.000, 4.26%.

Tg La7 ore 13:30 . 555.000, 4.75%; ore 20:00 963.000, 6.21%.

