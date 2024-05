Analisi Auditel della serata di martedì 14 maggio 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 24% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 9% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 5% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi, curva questa che scorre fra il 20 ed il 34% di share. Segue nella corsia che va dal 15 al 20% di share la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia. Abbiamo poi le consuete tre sorelle. La7, Rai3 e Italia 1 che seguono subito sotto la linea del 10% di share. Ultime come sempre le curve di Rete 4 e di Rai2.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 al comando fin verso la linea del 20% di share con lo spettacolo musicale Il volo tutti per uno, curva questa che però in corso di serata cala di un paio di punti, sorpassata dalla curva blu del finale dell’ottima fiction con Edoardo Leo Il clandestino, che chiude poi al comando sulla linea del 20% di share. Segue poco sopra la linea del 10% di share la curva azzurra delle Iene su Italia 1, subita seguita dalla curva nera di La7 con Di martedì. Prosegue la maledizione del martedì sera di Rai3 con la curva verde della prima puntata del varietà Donne sull’orlo di una crisi di nervi ultima, un pio di punti sotto la linea del 5% di share, poi toccata in seconda serata.

Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 che torna al comando toccando la linea del 25% di share all’una di notte con il finale dello spettacolo musicale Il volo tutti per uno. Segue attorno al 14% la curva azzurra delle Iene. Tutte le altre curve sono al di sotto della linea del 10% di share.