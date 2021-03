L’isola dei famosi 2021, Elettra Lamborghini salta le prime puntate: ecco chi ci sarà

Travagliato, questa pare essere la parola giusta per definire il parto di questa edizione 2021 de L’isola dei famosi, il reality show in salsa adventure in onda da lunedì prossimo sulle frequenze della più importante rete commerciale italiana. Dopo infatti le svariate vicissitudini che hanno accompagnato la gestazione di questo programma, per altro raccontate con la necessaria meticolosità e frequenza da queste colonne, siamo qui per darvi conto di una novità giunta nelle ultime ore.

Pare infatti che al debutto dell’edizione 2021 de L’isola dei famosi debba mancare, per cause di forza maggiore, uno dei suoi personaggi. Ci stiamo riferendo ad una delle due opinioniste prescelte per ricoprire questo delicato ruolo nello schema classico di un reality show. Entrando nel dettaglio parliamo di Elettra Lamborghini che, causa Covid, non potrà partecipare alla prima e molto probabilmente anche a qualche altra puntata del programma prodotto in collaborazione con Banijay Italia. Per la prima puntata e almeno fino a quando Elettra non si ristabilirà completamente, Iva Zanicchi dunque sarà l’opinionista titolare del programma condotto da Ilary Blasi.

Si starebbe però valutando proprio in queste ultime ore la possibilità di affiancare un opinionista, o una opinionista come sostituto o sostituta di Elettra Lamborghini ad Iva Zanicchi. Fra i nomi sul tavolo della produzione in pole position c’è quello di Tommaso Zorzi, il recente vincitore del Grande fratello vip 5, che potrebbe quindi prendere parte ad un reality show stavolta nel ruolo di opinionista, dopo aver vestito, con grande successo, i panni di concorrente. A questo proposito è curioso che nell’Isola dei famosi 2021 condotta da Ilary Blasi ci sarebbe uno “spin off” del Grande fratello vip 5 condotto da Alfonso Signorini.

Per altro lo stesso Zorzi sulla rivista Chi aveva parlato di un abboccamento della produzione dell’Isola nei suoi confronti proprio per il ruolo di opinionista, cosa poi che non è andata a buon fine. Ora, date le circostanze, Tommaso potrebbe accettare di partecipare all’Isola in questo ruolo, in attesa che Elettra, a cui facciamo i più sentiti auguri di una pronta guarigione, si ristabilirà e potrà prendere parte al programma nel ruolo a lei assegnato. Anzi, non escludiamo che Tommaso possa poi restare anche dopo il ritorno di Elettra, per fare il tris di opinionisti che fin dall’inizio la produzione aveva in mente: Iva, Elettra e Tommaso.

La prima puntata dell’Isola dei famosi 2021 resta comunque confermata per lunedì 15 marzo in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali, ovvero lunedì e giovedì per dieci settimane per un totale di venti emissioni.