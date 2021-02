L’isola dei famosi 2021, ecco la data definitiva della partenza

Ve ne avevamo dato conto da queste parti, il riferimento era al ballottaggio rispetto alla collocazione della prossima edizione de L’isola dei famosi, il reality show in salsa adventure in partenza prossimamente su Canale 5 con la conduzione della bella e brava Ilary Blasi. Fra le collocazioni in campo per il programma prodotto in collaborazione con Banijay c’erano due accoppiate di serate, quella del venerdì (oltre al canonico appuntamento del lunedì sera) ed in seconda ipotesi l’accoppiata lunedì-giovedì. In un primo momento il reality show era stato appoggiato nelle serate del lunedì e del venerdì del palinsesto della rete ammiraglia del gruppo Mediaset.

In particolare e nel dettaglio la prima puntata de L’isola dei famosi 2021 era prevista per la serata di venerdì 12 marzo, con la prima delle cinque (per ora) serate con Ciao Darwin story in onda da giovedì 11 marzo. E’ stata decisa però nelle ultime ore la collocazione finale di questi due appuntamenti, con L’isola dei famosi che si sposta al giovedì e Ciao Darwin story che verrà trasmesso nella giornata del venerdì.

Per la precisione la prima puntata di Ciao Darwin story andrà in onda venerdì 12 marzo 2021, mentre la prima puntata dell’edizione 2021 dell’Isola dei famosi andrà in onda lunedì 15 marzo in prima serata su Canale 5. Il programma condotto da Ilary Blasi, di cui vi abbiamo svelato il cast definitivo, avrà una permanenza nel palinsesto di Canale 5 di dieci settimane per due appuntamenti a settimana, ovvero il lunedì e il giovedì, per un totale quindi di venti emissioni.

Appuntamento dunque per la prima puntata dell’Isola del famosi 2021 per lunedì 15 marzo in prime time, subito dopo Striscia la notizia, con la conduzione di Ilary Blasi e con gli opinionisti Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini e l’inviato Massimiliano Rosolino, ovviamente su Canale 5.