L’isola dei famosi 2021 cambia data di partenza e perde un concorrente importante

Davvero travagliata se non di più la preparazione de L’isola dei famosi edizione 2021. Dopo vari problemi legati alla definizione del cast, non ultimo lo stop ad Amedeo Goria dopo le rigorose visite mediche a cui si devono sottoporre i naufraghi, arriva una nuova notizia che riguarda la partenza del programma condotto da Ilary Blasi. La prima puntata de L’isola dei famosi dapprima appoggiata su giovedì 11 marzo potrebbe essere posticipata di ventiquattro ore. Secondo quanto apprendiamo infatti la premiere dell’edizione 2021 dell’Isola dei famosi dovrebbe andare in onda venerdì 12 marzo in prima serata su Canale 5, il giorno dopo l’ultima puntata della fiction campione di ascolti di Rai1 Che Dio ci aiuti 6.

Siamo in grado di aggiungere inoltre che le puntate di questa edizione del reality show di Canale 5 saranno 20 e che dalla settimana successiva il programma andrà in onda in due serate, esattamente come è accaduto e come accade con il Grande fratello vip 5. Quindi da lunedì 15 marzo l’appuntamento con l’Isola dei famosi sarà bisettimanale, ovvero nella serata canonica del lunedì ed in quella del venerdì (salvo nuovi aggiornamenti).

Sempre parlando dell’Isola dei famosi siamo in grado di confermare definitivamente il cast “tecnico” del programma, con Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini nel ruolo di opinionisti (non ci sarà il terzo opinionista come inizialmente trapelato) e Massimiliano Rosolino nel ruolo di inviato in Honduras.

C’è da aggiungere inoltre uno stop degli ultimi minuti che ha riguardato uno dei naufraghi, ovvero Giovanni Ciacci, che come è accaduto ad Amedeo Goria, non avrebbe superato la visita medica, che come abbiamo già avuto modo di dire quest’anno è molto più rigorosa a causa dell’emergenza sanitaria di Coronavirus in corso nel nostro pianeta. Aggiungiamo poi il niet di Carla Gozzi che è stata cercata molto fortemente per entrare nel cast fra i naufraghi, lei è infatti impegnata nel programma di varietà pomeridiano della seconda rete della televisione di Stato Detto fatto che non le permette di partecipare al reality show prodotto in collaborazione di Banijay. .

E’ ancora in corso quindi il completamento e la definizione del cast dei naufraghi che partiranno, come anticipato da queste parti per l’Honduras il prossimo 24 febbraio. Si attendono nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.