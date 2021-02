L’isola dei famosi 2021: Rosolino inviato, ok Lamborghini opinionista, ecco quando si parte

I nuotatori hanno sempre funzionato come inviato e se da queste colonne vi avevamo dato Massimiliano Rosolino come personaggio coinvolto nella prossima edizione de L’Isola dei famosi, oggi siamo in grado di collocarlo in quel posto che un buon nuotatore deve occupare quando si tratta di Isola. Per farla breve e senza troppi giri di parole sarà Massimiliano Rosolino l’inviato dell’Isola dei famosi 2021, come un suo illustre collega di disciplina sportiva, Filippo Magnini, ricoprì il medesimo ruolo nella sesta edizione di questo celebre reality show, quella del 2008 condotta su Rai2 da Simona Ventura.

Cambio in corsa dunque per quel che riguarda l’inviato dell’Isola dopo che in un primo tempo si era pensato a Elenoire Casalegno. Ma se per l’inviato i giochi pare siano fatti, c’è da registrare una defezione forzata per la prossima Isola dei famosi fra i naufraghi, defezione che risponde al nome di Amedeo Goria che non potrà partire per l’Honduras visto che non ha superato le visite mediche, quest’anno ancora più rigorose a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che sta attanagliando tutto il pianeta Terra, Honduras compreso.

Sul cast dei naufraghi da queste parti vi abbiamo svelato praticamente tutto, resta però ancora scoperto un tassello sugli opinionisti che dovrebbero essere tre. Nelle ultime ore sarebbe stato perfezionato l’accordo con Elettra Lamborghini che andrebbe ad affiancare Iva Zanicchi, appare invece ancora in bilico il nome del terzo personaggio che formerà il formidabile terzetto di commentatori dallo studio Mediaset da dove verrà realizzato il programma condotto da Ilary Blasi. Pare sempre più difficile in questo senso un coinvolgimento di Tommaso Zorzi, che comunque dovrà essere contattato dopo la finale del Grande fratello vip 5 prevista il primo di marzo. Siamo in grado inoltre di aggiungere un ulteriore tassello e cioè la data di partenza di tutto il gruppo di concorrenti verso l’Honduras, che sarà settimana prossima, ovvero il 24 di febbraio.

L’isola dei famosi 2021 poi dovrebbe andare in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 11 di marzo, ma ricordiamo che il palinsesto è molto liquido quindi la data di partenza potrebbe cambiare. Il programma dovrebbe poi protrarsi per circa dieci settimane, con due appuntamenti, quello canonico del lunedì sera, a cui si aggiungerà quello del giovedì (o venerdì).