Si avvicina la partenza della nuova edizione dell’Isola dei famosi, in onda su Canale 5 a partire da giovedì 11 marzo. Continuano a circolare le indiscrezioni sul cast dei concorrenti del reality che quest’anno sarà condotto da Ilary Blasi. TvBlog oggi è in grado di aggiungere un nome nuovo all’elenco dei naufraghi. Infatti, stando a quanto ci risulta, all’Isola dei famosi dovrebbe esserci anche Massimiliano Rosolino.

Per il campione olimpico dei 200 misti a Sydney 2000 si tratterà del debutto assoluto nel reality prodotto da Banijay. Rosolino non è però assolutamente nuovo al mondo della tv. Partecipò, in coppia con Natalia Titova (con la quale ora è sposato) all’edizione 2007 di Ballando con le Stelle, dove si piazzò al quinto posto. Nel 2013, invece, trionfò a Pechino Express in coppia con Marco Maddaloni, il quale nel 2019 vinse in solitaria proprio L’Isola dei famosi.

Massimiliano Rosolino, classe 1978, negli ultimi anni, lasciata la vasca e l’attività sportiva professionistica, ha intrapreso a pieno ritmo la carriera televisiva. Le sue più recenti apparizioni riguardano le ospitate come opinionista a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone nel pomeriggio di Rai1, mentre nel recente passato ha condotto su Nove Ninja Warrior Italia e su La7 Un dolce da maestro.

Stando a quanto risulta a Blogo, il cachet di Rosolino per la partecipazione all’Isola dei famosi sarebbe molto sostanzioso e si aggirerebbe intorno ai 100 mila euro.

Per quanto riguarda il resto del cast de L’Isola dei Famosi, nei giorni scorsi vi abbiamo annunciato i nomi di Giovanni Ciacci (che non a caso ha ufficialmente lasciato Ogni mattina su Tv8), di Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Melillo, Paul Gascoigne, Gilles Rocca e di Elisa Isoardi.

Tra le novità dell’Isola 2021 ci dovrebbe essere L’isola dei parassiti, di cui vi abbiamo dato conto di recente.