Prenderà il via giovedì 11 marzo (lo avevamo anticipato qui) su Canale 5 L’Isola dei Famosi, che vedrà Ilary Blasi alla conduzione per la prima volta nella storia del programma. Ma l’arrivo della frizzante presentatrice e moglie di Francesco Totti non sarà l’unica novità del reality prodotto in collaborazione con Banijay.

Secondo quanto dichiarato da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, nel programma sarà introdotta anche una sorta di “isola dei parassiti“. In tale luogo i concorrenti saranno sorvegliati da un guardiano che cambierà ogni giorno. Il primo di essi risponderebbe al nome di Clemente Russo, che parteciperebbe al programma in qualità di guest star per una settimana. I “parassiti” avranno anche il gravoso compito di doversi procacciare il cibo da soli, senza quindi godere della consueta razione di riso. Si dovrebbe trattare delle classiche seconde possibilità per i concorrenti eliminati sulla falsariga della Playa Desnuda, ma sempre stando a Parpiglia sarebbero stati appositamente selezionati due concorrenti. Si tratterebbe di Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi del Grande Fratello Vip 3 e 5, e del cromatologo Ubaldo Lanzo, noto per aver partecipato al programma di Piero Chiambretti #CR4 – La Repubblica delle donne su Rete4. Il giornalista a questo proposito aggiunge che “dopo aver lanciato questa notizia, potrebbero cambiare in corsa“.

Se la location sarà ancora l’Honduras, preferita alle più vicine Isole Canarie, l’inviato non sarà più Alvin bensì uno/a tra Elenoire Casalegno (favorita) e il ballerino di Amici Andreas Müller. La coppia prescelta per gli opinionisti sarebbe formata da Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, ma il primo ovviamente deve ancora finire il Grande Fratello Vip 5 ed eventualmente valutare.

Sul cast de L’Isola dei Famosi ancora non si hanno nomi ufficiali, ma su TvBlog mi avevamo dato per certi Giovanni Ciacci (che oggi ha ufficialmente lasciato Ogni mattina su Tv8), Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Melillo, Paul Gascoigne e direttamente da Ballando con le Stelle il vincitore Gilles Rocca ed Elisa Isoardi.