Le prime puntate di ogni programma sono molto importanti per porre le basi dell’interesse del pubblico rispetto alla prosecuzione della trasmissione nel suo cammino attraverso il palinsesto televisivo. Un occhio alla concorrenza diventa quindi obbligatorio, perchè un conto è andare in onda contro un determinato programma sulla rete concorrente, cosa parecchio diversa è andare in onda con un blockbuster diffuso dall’altro canale televisivo. Di certo uno dei titoli blockbuster del panorama televisivo nostrano è il Commissario Montalbano, la fiction più seguita degli ultimi anni, prodotto questo che raggranella dati di ascolto piuttosto importanti anche in sede di replica. Il discorso di cui sopra bene si attaglia con quello di cui vi stiamo per dare conto. Secondo le indiscrezioni in nostro possesso, visto che lunedì 8 marzo è in appoggiato sul palinsesto di Rai1 il nuovo episodio del Commissario Montalbano dal titolo ‘Il metodo Catalanotti‘, il previsto debutto de L’isola dei famosi edizione 2021 slitterà più in avanti.

Questa è almeno l’idea che si starebbe facendo strada a Mediaset. Qualora si decida di spostare in avanti il debutto dell”Isola del famosi 2021 la prima puntata della nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi dovrebbe andare in onda giovedì 11 marzo, quando era prevista in un primo tempo la seconda puntata, stante la decisione di fare due appuntamenti settimanali di questa trasmissione. Evidentemente dunque per la prima settimana l’Isola dei famosi andrebbe in onda una volta sola, appunto nella serata di giovedì 11 marzo con la sua prima puntata “contro” il finale di Che Dio ci aiuti 6.

Dalla settimana successiva L’isola dei famosi avrebbe due appuntamenti, ovvero quello classico del lunedì a cui si aggiunge quello del giovedì, in entrambe le occasioni su Rai1 andrà in onda la nuova fiction prodotta da Lux dal titolo “Leonardo“.

Ovviamente, come i nostri lettori sanno molto bene, il palinsesto è mobile, quindi da qui a quel periodo di marzo tante cose potrebbero cambiare. Nel frattempo prosegue la preparazione dell’edizione 2021 dell’Isola dei famosi, fra nomi certi di naufraghi, defezioni, ricerca degli opinionisti e inviata.