Dopo aggiornamenti praticamente quotidiani rispetto alla sua costruzione, arriva finalmente la parola “fine” rispetto alla formazione del cast della prossima edizione de L’isola dei famosi, il reality show di Canale 5 in onda da venerdì 12 aprile in prima serata (c’è ancora un ballottaggio con il giovedì) con la conduzione di Ilary Blasi. Sarebbero state sciolte nelle ultime ore tutte le riserve rispetto al gruppo di naufraghi che nei prossimi giorni partiranno per l’Honduras e non solo anche per gli opinionisti e l’inviato, queste ultime due posizioni di cui vi avevamo già dato conto con una buona dose di certezza.

Andiamo dunque a snocciolarvi il cast di naufraghi che prenderanno parte all’edizione 2021 dell’Isola dei famosi. Partiamo da Elisa Isoardi, quindi Angela Melillo, Drusilla Gucci, Carolina Stramare, Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Simone Paciello e Beppe Braida.

A loro si aggiungono poi Visconte Guglielmotti, Akash Kumar, Roberto Ciufoli e Brando Giorgi. Completano il cast dei prossimi naufraghi dell’Isola dei famosi 2021 Francesca Lodo, Valentina Persia, Vera Gemma e Daniela Martani. Questa dunque dovrebbe essere la pattuglia di naufraghi per la prossima edizione de L’isola dei famosi, in attesa ovviamente di comunicazioni ufficiali.

Come detto poi ci sarà l’isola dei parassiti vegliata dal suo guardiano ovvero Marco Maddaloni e con i primi due inquilini, ovvero Fariba Teherani e Ubaldo Lanzo. L’inviato del programma sarà come noto Massimiliano Rosolino, mentre gli opinionisti saranno Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. L’appuntamento dunque con la prima puntata dell’Isola dei famosi 2021 sarà a partire da venerdì 12 marzo (o giovedì 11) in prime time su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi.