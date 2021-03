Sono passati poco più di sette giorni dalla finale del Grande Fratello Vip che l’ha proclamato come vincitore della quinta edizione del reality targato Endemol Shine. Tommaso Zorzi, a una settimana di distanza dalla vittoria, ieri pomeriggio è stato protagonista di una diretta di Casa Chi, in cui si è lasciato intervistare da tre firme del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Ad aprire la conversazione proprio il racconto di come stia vivendo questo particolare ritorno alla normalità, dopo quasi sei mesi trascorsi dentro la Casa di Cinecittà:

Sono nella fase in cui sento ancora trenta volte al giorno Stefania Orlando. Mi devo staccare lentamente da quelle che erano le mie abitudini dentro la Casa. Essendomi abituato ad alzare con la voce della Orlando o a interagire con Oppini staccare completamente non riesco, quindi sono persone che sento più volte al giorno, anche perché con Stefania stiamo vivendo uno stato psicofisico simile. Siamo stati nella Casa lo stesso tempo e quindi ci confrontiamo su quella che è la ripresa dal punto di vista personale e psicologico. Il Grande Fratello ci dà anche un sostegno con Piera, che è la psicologa che ci gestiva anche dentro la Casa. È uno shock a tutti gli effetti.

Nella chiacchierata con i giornalisti di Chi, l’influencer ha voluto spiegare le ragioni che lo hanno portato ad accettare la partecipazione al reality di Canale 5.

Io sono entrato al Grande Fratello in un momento in cui funzionavo e credo che la carta vincente sia stata questa. Magari tante volte questi reality vengono sfruttati da personaggi in momenti di calo, in cerca di rilancio. Io ho fatto esattamente il contrario: nel momento in cui stavo surfando i social ed ero al massimo della popolarità, lì ho deciso di estenderla poi a un pubblico più nazional popolare, che te lo da solamente la televisione. Io ho sempre sognato di fare televisione come mestiere e il primo step era farsi conoscere dal grande pubblico e credo che il Grande Fratello per noi giovani sia un’esperienza unica, perché in televisione i mezzi che abbiamo a nostra disposizione sono pochi per iniziare e per farlo bene.

Per Tommaso Zorzi però è inevitabile parlare di futuro, ora che si è lasciato alle spalle una straordinaria edizione del Grande Fratello Vip. I paragoni con grandi personaggi del mondo dello spettacolo – uno se tutti, Fiorello – durante il reality non sono mancati e durante la stessa esperienza vissuta nella Casa Zorzi ha avuto un’occasione non da poco, preludio forse anche di future opportunità lavorative, ovvero incontrare, anche se solamente in collegamento, Maria De Filippi.

Voglio ringraziare molto il direttore delle risorse artistiche Giorgio Restelli, che mi ha avuto a cuore in tutti questi mesi a mia insaputa, perché io non ne avevo idea. Devo dire che il progetto Mediaset su di me è un bellissimo, vogliono investire a lungo termine. Ora dire quali saranno i programmi non lo so, però so che sono interessati a collaborare.

Questa stima nei suoi confronti da parte dei dirigenti Mediaset e la piena consapevolezza di quello che desidera per il proprio futuro lanciano addirittura Zorzi ad un’importante obiettivo: raggiungere la conduzione del Festival di Sanremo nel 2025.

Oggi so rispondere alla domanda dove ti vedi fra dieci anni. Tenere a mente l’obiettivo, specialmente in un ambiente come questo credo che sia fondamentale, perché devi imparare a dire i no giusti e a costruirti con un progetto più a lungo termine. Oggi sapendo quello che io voglio fare ho un livello di consapevolezza che mi permette di avere anche quell’atteggiamento snob che serve per arrivare all’obiettivo. L’obiettivo è Sanremo 2025.

Una boutade, un obiettivo ambizioso: comunque la si veda, Tommaso Zorzi ha deciso che nel proprio futuro c’è scritto televisione.