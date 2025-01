Per seguire il rientro in Italia di Cecilia Sala, salta la puntata di oggi della soap opera di Rai 1, sostituita da uno Speciale Tg1

Perché Il Paradiso delle Signore 9, la puntata di oggi, 8 gennaio 2025, non è in onda?

Cambio di palinsesto su Rai 1 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 8 gennaio 2025, con conseguenze sulla puntata odierna de Il Paradiso delle Signore 9, che non va in onda. La notizia della liberazione di Cecilia Sala e del suo rientro in giornata in Italia ha infatti cambiato il daytime della prima rete Rai.

Alle 16:00, infatti, va in onda lo Speciale del Tg1 per seguire l’atterraggio a Roma dell’aero con a bordo la giornalista che, lo ricordiamo, era detenuta in Iran, nel carcere di Evin, dal 19 dicembre scorso. La notizia della sua liberazione è giunta poco poco prima dell’ora di pranzo, rimbalzata all’interno dei vari programmi in diretta e ovviamente nelle edizioni dei telegiornali.

Il Tg1 ha deciso di seguire il rientro in Italia con uno Speciale, in onda, appunto dalle 16:00 e previsto fino alle 17:15, quando sarà passata la linea a La Vita in Diretta. Viene così “inglobata” anche l’edizione delle 16:45 del Tg1 all’interno dello speciale.

Per Il Paradiso delle Signore 9, quindi, l’appuntamento è rimandato a domani, giovedì 9 gennaio, con la puntata inizialmente prevista per oggi. Venerdì, poi, sarà trasmessa l’ultima puntata di questa settimana ridotta per la soap opera di Raiuno, dal momento che già lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, la serie non era stata trasmessa, ma in quel caso lo stop era stato ampiamente annunciato.