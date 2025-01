Un’altra pausa per la soap del pomeriggio di Raiuno, che si prepara a tornare in onda con la seconda parte della nona stagione

Il Paradiso delle Signore 9 , la puntata di oggi 6 gennaio 2025 non in onda: quando torna?

Un altro stop, ma solo di un giorno, per Il Paradiso delle Signore 9, la cui puntata di oggi, lunedì 6 gennaio 2025, non va in onda. Chi si sintonizza per seguire le vicende del grande magazzino di Milano nella metà degli anni Sessanta, trova infatti in onda La Volta Buona Special, versione extra del programma di day time condotto da Caterina Balivo.

Ma perché Il Paradiso delle Signore 9 oggi non va in onda? Basta guardare il calendario per avere la risposta: oggi, infatti, è il 6 gennaio, giorno dell’Epifania e dunque festivo. La serie tv con Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, Gloria Radulesci, Filippo Scarafia, Emanuel Caserio e Pietro Genuardi non va quindi in onda per permettere al pubblico di godersi il giorno di festa senza preoccuparsi di perdere la puntata.

Il Paradiso delle Signore, in concomitanza con le festività natalizie, è già andato in pausa in queste settimane: dal 23 al 27 dicembre 2024 non è stata trasmessa nessuna puntata, così come il 1° gennaio, Capodanno, la serie è stata sospesa. Quella dell’Epifania è l’ultima pausa prima della messa in onda regolare.

Quando torna Il Paradiso delle Signore 9? Come detto, bisogna aspettare poco per rivedere tutti i personaggi della serie che da anni, ormai, occupa il pomeriggio di Raiuno con eccellenti risultati (anche in streaming su RaiPlay, dove resta tra le produzioni originali Rai più viste della piattaforma): la serie, infatti, torna in onda già domani, martedì 7 gennaio, alle 16:00, con i nuovi episodi.

Comincia così, la seconda parte di stagione della serie, che accompagnerà il pubblico fino al finale di stagione: in tutto, gli episodi sono 160, e proprio questa settimana Il Paradiso delle Signore 9 arriva a quota 80, quindi al giro di boa. Il finale, come di consueto è previsto a maggio.