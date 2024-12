Il Paradiso delle Signore in pausa per Natale: non in onda dal 23 al 27 dicembre 2024

Come tutte le attività commerciali, anche per il grande magazzino più famoso della tv italiana è tempo di chiudere per il Natale: parliamo, ovviamente, de Il Paradiso delle Signore, la cui nona stagione attualmente in onda si fermerà proprio nella settimana dal 23 al 27 dicembre 2024.

Il Paradiso delle Signore 9 non in onda a Natale

A differenza di Canale 5, che ha sì modificato la programmazione di Endless Love e Beautiful ma inserendole comunque in palinsesto (chi più chi meno), Raiuno ha deciso di mettere in pausa in vista delle feste la sua soap opera. Trasmesso regolarmente dal lunedì al venerdì alle 16:00, nella settimana da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre Il Paradiso delle Signore non andrà in onda, andando in pausa per tutta la settimana di Natale.

Cosa va in onda al posto de Il Paradiso delle Signore a Natale?

La prima rete Rai ha così cambiato il proprio day time per l’occasione, con alcune modifiche che rispettano l’atmosfera natalizia. Se lunedì 23 si allungherà La Volta Buona, con un segmento “Special”, martedì 24 alle 14:05 andrà in onda lo speciale de Lo Zecchino d’Oro “La magia della vigilia”, seguito dal film “Pattini d’argento”.

Il giorno di Natale toccherà a tre film: “Note d’amore”, “Colpo di fulmine a Natale” e “La volpe e la bambina”, mentre a Santo Stefano torna La volta buona Special e, alle 17:05, “Paddington”. La settimana si chiuderà, venerdì, con una puntata de La volta buona in versione estesa e, alle 17:05, “Mia e il leone bianco”.

Quando torna Il Paradiso delle Signore 9?

La pausa per la soap opera dovrebbe durare solo la settimana di Natale. Da lunedì 30 dicembre, infatti, Il Paradiso delle Signore 9 tornerà in onda con gli episodi inediti, tra cui quello che celebrerà il Capodanno 1966, in onda il 31 dicembre, rispettando così la consuetudine della serie che va di pari passi con i giorni effettivi di messa in onda.