Cecilia Sala, la notizia della liberazione in diretta tv

La mattina di mercoledì 8 gennaio 2025 è stata piacevolmente caratterizzata dalla notizia della liberazione della giornalista Cecilia Sala. Dopo 21 giorni dall’arresto avvenuto a Teheran, in Iran, mentre si trovava nel paese con un visto giornalistico, la Sala tornerà in Italia nel pomeriggio con un volo che atterrerà a Roma Ciampino attorno alle 15:30.

Attorno alle 11:30 le agenzie stampa hanno battuto l’annuncio di Palazzo Chigi: “Grazie ad un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane sta rientrando in Italia“.

Cecilia Sala, la notizia in diretta tv sui canali Rai, Mediaset, La7

In quel momento, su Rai 1 Eleonora Daniele a Storie Italiane ha dato notizia della liberazione seguita da un applauso degli ospiti in studio e registrando le primissime impressioni a caldo. Al termine del programma (11:50), la linea è andata ad un’edizione straordinaria del Tg1 condotta da Barbara Capponi insieme al caporedattore Oliviero Bergamini e l’inviato Leonardo Zellini della durata di 10 minuti. All’interno sono state raccolte le parole del Ministro Affari Esteri, Antonio Tajani e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Su Rai 2, Tiberio Timperi ha potuto citare la liberazione di Cecilia Sala inserendola in pochi secondi dentro I Fatti Vostri, in studio il pubblico si è alzato applaudendo alla notizia.

Su Rete 4, dentro Mattino 4, Roberto Poletti e Federica Panicucci hanno riservato un piccolo spazio di qualche minuto dando le prime informazioni giunte dalle agenzie stampa. Lo stesso programma (e momento) è andato in onda in simulcast su TgCom24.

Su La7, a l’Aria che Tira, David Parenzo ha fermato il dibattito in corso non appena il fatto diventa di primo piano. Sconvolge la scaletta della puntata centrandola in larga parte proprio sulla liberazione di Cecilia Sala. Con gli ospiti i primi commenti, la lettura delle reazioni politiche e quindi un primo sommario dibattito.

Da segnalare, inoltre, l’intervento di RTL 102.5. Luigi Santarelli (giornalista speaker di RTL 102.5) alla conduzione di W l’Italia con Ambra Angiolini si sono occupati della notizia in diretta con, al telefono, il direttore dell’Agenzia ANSA Luigi Contu.

Breaking news su Rai News 24 e Sky Tg24

Puntuali come sempre le all-news. Breaking News a tutto campo di Rai News 24, così come su Sky Tg24 in cui Mariangela Pira, nel suo spazio dedicato all’economia, ha affiancato i temi della puntata alle notizie battute minuto per minuto.

Dove seguire in diretta il ritorno in Italia di Cecilia Sala

Facile prevedere nel pomeriggio altre finestre informative da parte delle reti Rai, Mediaset e La7 (oltre le all news) per seguire il ritorno in Italia di Cecilia Sala all’aeroporto di Roma Ciampino.

AGGIORNAMENTO ore 13:40 – Sulle dirette c’è però un ‘ma’: l’inviato Raniero Altavilla durante il collegamento con il Tg La7 delle 13.30 ha fatto sapere che non sarà possibile girare immagini, non sarà possibile fare interviste e non è previsto un punto stampa.