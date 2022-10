Realtà e finzione tornano ad abbracciarsi, in una location che ormai ci ha abituati a questi scambi tra realtà e fantasia. Parliamo de Il Paradiso delle Signore 7, la nuova stagione della soap opera del pomeriggio di Raiuno, che nella puntate di questa settimana offrirà ai suoi telespettatori uno sguardo che andrà oltre il grande magazzino milanese e che racconterà uno dei disastri più noti della Storia italiana, quello del Vajont.

Era il 9 ottobre 1963 quando una frana precipitò dal Monte Toc, finendo nelle acque del bacino alpino formatosi tramite la diga costruita tre anni prima. L’inondazione che ne derivò colpì il fondovalle veneto, causando 1.917 vittime, tra cui 487 bambini.

Il paradiso delle signore Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni puntata di oggi, 10 ottobre 2022 A 69 anni dalla tragedia, gli sceneggiatori de Il Paradiso delle Signore hanno deciso di ricordarla, inserendola nelle trame degli episodi in onda questa settimana. La soap rispetta il tempo del racconto con il tempo della messa in onda: dal momento che quest’anno il 9 ottobre è caduto di domenica, sarà l’episodio di oggi, lunedì 10 ottobre, ad introdurre quanto accaduto ai protagonisti.

Quest’anno Il Paradiso delle Signore è ambientato tra il 1963 e il 1964: la serie seguirà così le prime fasi di soccorso dell’inondazione, tramite le cronache raccontate dalla televisione e dai quotidiani di allora. Se la puntata di oggi introdurrà all’evento, da quella di domani i protagonisti stessi della serie saranno coinvolti in un serie di azioni per andare incontro alle popolazioni colpite.

(Pietro Masotti) e Salvo (Emanuel Caserio), ad esempio, dal bar del Paradiso si prodigheranno per inviare delle derrate in Veneto, mentre in parrocchia don Saverio (Andrea Lolli) si darà da fare con una raccolta di abiti e coperte da spedire agli sfollati.

In quella che sarà una gara di solidarietà, come diremmo oggi, partecipa anche Adelaide (Vanessa Gravina), che organizzerà una raccolta fondi al Circolo da lei frequentato, cercando anche di coinvolgere la Banca Guarnieri. In prima linea, infine, anche Vittorio (Alessandro Tersigni) che oltre a partire per dare una mano concreta, spinto dall’amico Roberto (Filippo Scarafia), si candiderà per una campagna di sensibilizzazione lanciata dal Comune di Milano. Una tragedia, quella del Vajont, che avrà ripercussioni anche nel cast: dalla produzione della serie, infatti, ci fanno sapere che prossimamente saranno introdotti due nuovi personaggi che nel disastro hanno perso tutto.

Le foto de Il Paradiso delle Signore 7 Guarda le altre 31 fotografie → Gli episodi potranno avvalersi di filmati di telegiornali d’epoca e di inserti audio tratti dai radiogiornali di quei terribili giorni, confermando così l’intenzione de Il Paradiso delle Signore di essere qualcosa di più di una semplice soap, ma di voler raccontare l’Italia di quegli anni tramite i fatti realmente accaduti ed i personaggi realmente vissuti dell’epoca raccontata.

E non è la prima volta che accade: se già la versione in prima serata lo aveva dimostrato, quella daily ha rafforzato il legame con la Storia, dagli eventi più seri a quelli più leggeri. Il Paradiso delle Signore, ad esempio, segue il Festival di Sanremo soffermandosi sulle edizioni degli anni in cui è ambientata la stagione proprio nella settimana in cui la kermesse va in onda su Raiuno; ma diventa anche occasione per ricordare importanti occasioni mondane e sportive realmente accadute.

Tra i vari personaggi realmente vissuti che hanno fatto capolino nel grande magazzino, i più recenti sono stati la giornalista e scrittrice Brunella Gasperini ed il giornalista Ugo Zatterin, entrambi coinvolti nella storyline di Stefania (Grace Ambrose) e del suo libro: nel caso di Zatterin, la settimana scorsa alcuni personaggi si sono ritrovati davanti alla tv per seguire la puntata di “Viaggio nell’Italia che cambia”, di cui è stata mostrata la vera sigla.