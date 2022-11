Sky Italia ha deciso di rischiare e di proporre una nuova serie tv ambientata nel mondo del calcio. In passato, c’è stato qualche tentativo non riuscitissimo, ma Il Grande Gioco vuole raccontare quello che ruota intorno al pallone da una prospettiva nuova, quella dei procuratori. Vi abbiamo incuriosito? Mettetevi pantaloncini e scarpette e preparatevi a correre tra le varie informazioni su questa novità!

Il Grande Gioco, quando esce?

Sky ha deciso di far debuttare Il Grande Gioco (inizialmente presentata con il titolo Impero) la settimana successiva al finale della seconda stagione di Romulus. La serie, così, parte da venerdì 18 novembre 2022: la pay tv mantiene quindi la collocazione del venerdì sera per proporre le sue produzioni seriali originali.

Il Grande Gioco su Youtube

Per il lancio della serie, Sky ha deciso di trasmettere la prima puntata del 18 novembre in streaming gratuito sul proprio canale Youtube. Qui sopra è possibile vedere la diretta streaming.

Il Grande Gioco, trailer

Ecco il trailer della serie tv:

Il Grande Gioco, la trama

© Federica Di Benedetto

Screditato da false accuse, Corso Manni (Francesco Montanari) è passato dall’essere il golden boy dei procuratori della ISG, la più grande società di procuratori in Italia, ad essere emarginato dal mondo calcistico. Con l’aiuto del giovane procuratore Marco Assari (Lorenzo Aloi), Corso ricostruisce la sua carriera contendendosi la procura del campione Quintana (Jesús Mosquera Bernal) e del promettente Antonio Lagioia (Giovanni Crozza Signoris) con Dino (Giancarlo Giannini) ed Elena De Gregorio (Elena Radonicich), rispettivamente CEO della ISG e sua ex moglie.

Un inaspettato gioco di alleanze e tradimenti prende forma con l’ingresso di Sasha Kirillov (Vladimir Aleksić), un navigato procuratore della russa Plustar, determinato a conquistare non solo il mercato calcistico italiano, ma anche dei preziosissimi terreni intestati alla ISG.

Il Grande Gioco, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione della serie sono otto, ciascuno della durata di circa 55 minuti/un’ora, in onda due per volta per quattro settimane. Il finale della prima stagione, quindi, va in onda il 9 dicembre 2022.

Il Grande Gioco, il cast

© Federica Di Benedetto

A guidare il cast de Il Grande Gioco c’è Francesco Montanari, che torna a lavorare per Sky a più di dieci anni dalla serie cult Romanzo Criminale-La serie, in cui interpretava il Libanese, e che più di recente si è distinto per essere stato il protagonista per tre stagioni de Il Cacciatore.

Al suo fianco Elena Radonicich e Giancarlo Giannini, entrambi molto noti al grande pubblico: la prima è comparsa poche settimane fa in Sopravvissuti, ma è anche nel cast de La Porta Rossa; il secondo ha ha una lunga carriera cinematografica ma anche televisiva. Sul piccolo schermo lo abbiamo visto in Catch-22 ed in Leonardo. Da segnalare anche la presenza di Giovanni Crozza Signoris, figlio di Maurizio Crozza e Carla Signoris, nei panni del calciatore Antonio Lagioia.

© Federica Di Benedetto

Francesco Montanari è Corso Manni: procuratore che cerca di ricostruire la propria carriera dopo un’ingiusta accusa;

Giancarlo Giannini è Dino De Gregorio: fondatore ed amministratore della Isg, la società di procuratori calcistici più famosa in Italia, nonché ex suocero di Corso;

Elena Radonicich è Elena De Gregorio: figlia di Dino ed ex moglie di Corso, affianca il padre nella gestione della Isg, per cui è disposta a tutto pur di diventare nuova amministratrice;

Lorenzo Cervasio è Federico De Gregorio: figlio minore di Dino e fratello di Elena, poco interessato alle logiche di potere, tanto da essere grande amico di Corso, con cui sogna di fondare un’Academy;

Lorenzo Aloi è Marco Assari: giovane procuratore che si fa notare da Corso, che diventa suo mentore;

Maria Elena Matteucci è Valeria Soleri: blogger di calcio tra le più esperte e fidanzata di Federico;

Vladimir Aleksić è Sasha Kirillov: procuratore russo della Plustar, società che si sta insinuando in Italia e che inizia a far paura della Isg per avere il controllo dei terreni di proprietà della società;

Jesús Mosquera Bernal è Carlos Quintana: calciatore di grande fama assistito dalla Isg ma sempre più sofferente;

Giovanni Crozza Signoris è Antonio Lagioia: giovane promessa del calcio, viene scoperto da Marco.

Il Grande Gioco, regista e sceneggiatori

© Federica Di Benedetto

I registi de Il Grande Gioco sono Fabio Resinaro e Nico Marzano, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Tommaso Capolicchio (Il Santone), Giacomo Durzi (Anna), Filippo Kalomenidis (Ris), Marcello Olivieri (Giustizia per tutti) e Andrea Cotti. I primi quattro sono anche creatori della serie, realizzata a partire da un’idea di Alessandro Roja (attore che ha già lavorato con Montanari in Romanzo Criminale), con la collaborazione di Riccardo Grandi. La serie è una produzione Sky Original, prodotta da Sky Studios e Èliseo entertainment, prodotta da Luca Barbareschi. La distribuzione internazionale è di NBCUniversal per conto di Sky Studios.

Il Grande Gioco, dov’è stato girato?

© Federica Di Benedetto

Le riprese della serie sono cominciate nel giugno 2021 a Milano, ma il set è stato allestito anche a Roma ed in Sardegna.

Il Grande Gioco, libro

Esiste un libro dal titolo “Il Grande Gioco”, ma non c’entra nulla con la serie tv e con il mondo del calcio. Il volume, scritto da Peter Hopkirk, ha come sottotitolo “I servizi segreti in Asia centrale”.

Il Grande Gioco, come vederlo in streaming?

Se volete vedere Il Grande Gioco in streaming lo potete fare su Sky Go se siete abbonati Sky oppure su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone in tutti i Paesi in cui Sky è presente.