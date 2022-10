La guerra per Roma sta per ripartire. A quasi due anni di distanza dalla prima stagione, arriva Romulus 2 epica serie tv Sky Original prodotta da Sky Studios, Cattleya, Groenlandia in collaborazione con ITV Studios. Girata anche in questa seconda stagione in protolatino (ma sarà disponibile anche doppiata), Romulus prosegue l’epico racconto della storia di Roma, dalla leggendaria fondazione al consolidamento, alle lotte con le popolazioni limitrofe. Come gestiranno il potere Yemos e Wiros? Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Romulus 2 quando esce?

Le prime due puntate della seconda stagione di Romulus – La guerra per Roma, debuttano venerdì 21 ottobre alle 21:15 su Sky Atlantic, disponibili sin dal mattino on demand anche in streaming su NOW.

Romulus 2 la trama

Yemos e Wiros hanno conquistato Velia non attraverso la violenza ma con l’autorità di chi ha sconfitto il traditore Amulius e liberato Alba. Insieme a Ilia, Deftri, ai Ruminales e ad alcuni latini in cerca di un nuovo inizio, consacrano la nuova città alla dea Rumia, chiamandola per questo Roma. La città che sorge al posto di Velia, viene fondata sulla giustizia e la pace, sulla fratellanza. Come quella tra Yemos e Wiros, proclamati entrambi re, decisi a governare insieme. Uno figlio di Re, l’atro nato schiavo, insieme proveranno a cambiare la storia..

Ma i nemici di Roma non tardano a spuntare. Su tutti Tito Tazio, giovanissimo re dei Sabini, figlio del dio Sancos, temuto e venerato dal suo popolo e dai suoi nemici. Il fanatico re invita i due Re per un rito per sancire la pace tra i popoli ma l’occasione si rivela un’imboscata e per uscirne vivi Yemos e Wiros rapiscono le sacerdotesse Sabine. La vendetta di Tito Tazio si riverserà su tutti i popoli latini ma davanti alla guerra il sodalizio tra i due re inizia a vacillare, a Roma c’è spazio per un solo Re? Chi diventerà “Romulus”?

Romulus 2 il trailer e le immagini

Romulues 2 la programmazione

Romulus sarà rilasciata su Sky Atlantic e NOW in streaming al ritmo di due episodi a settimana per 4 settimane. La seconda stagione ha infatti due puntate in meno rispetto alla prima passando da 10 a 8. Il finale è così previsto per l’11 novembre. La serie è stata venduta all’estero da ITV in oltre 40 paesi.

Romulus 2 il cast tra conferme e novità

Tante conferme ma anche tante novità nella seconda stagione di Romulus. Naturalmente tornano Andrea Arcangeli nei panni di Yemos, Francesco Di Napoli in quelli di Wiros e Marianna Fontana nei panni di Elia. Tra le novità va naturalmente sottolineata la prova di Emanuele Maria Di Stefano che interpreta Tito Tazio (e curiosamente l’attore è anche in altri due progetti usciti o in uscita a ottobre il film Siccità e la serie Copro Libero di Paramount+). Tra le novità anche Valentina Bellè, Ludovica Nasti, Giancarlo Commare. Tornano Vanessa Scalera e Sergio Romano.

Andrea Arcangeli è Yemos

Francesco Di Napoli è Wiros

Marianna Fontana è Elia

Emanuele Maria Di Stefano è Tito Tazio

Valentina Bellè è Ersilia, capo delle sacerdotesse Sabine

Max Malatesta è Sabos, consigliere di Tito Tazio

Ludovica Nasti è Vibia, giovane sacerdotessa Sabina

Giancarlo Commare è Atys re di Satricum

Vanessa Scalera è Silvia

Sergio Romano è Amulius

Demetra Avincola è Deftri.

Romulus 2, registi e sceneggiatori

Quattro i registi che hanno lavorato alla serie coordinati da Matteo Rovere che oltre a essere il regista del primo episodio è anche il direttore artistico di tutta la serie (una sorta di showrunner all’italiana). Gli episodi dal 2 al 4 sono stati diretti da Enrico Maria Artale, il quinto dalla novità di stagione Francesca Mazzoleni e gli ultimi 3 da Michele Alhaique. Alla sceneggiatura Filippo Gravino e Guido Iuculano, già presenti nella prima stagione, si sono aggiunti Flaminia Gressi e Federico Gnesini.

Romulus 2 attenta all’ambiente

Romulus 2 è la prima serie tv italiana certificata totalmente carbon neutral, come ci tiene a sottolineare Sky nelle note di produzione, confermando l’impegno del gruppo che vuole essere la prima media company in Europa Net Zero Carbon entro il 2030. Un obiettivo raggiungibile con produzioni come Romulus che grazie alla collaborazione con Zen2030, società benefit italiana che ha come obiettivo la riduzione dell’impatto ambientale dell’intero settore audiovisivo italiano, ha potuto beneficiare del Protocollo Zen2030 per ridurre l’impronta di carbonio fino ad annullarlo.

Romulus 2 come vederlo in streaming

È possibile vedere la serie in streaming, oltre che durante la messa in onda in tv su Sky Atlantic, su Sky Go per gli abbonati alla pay tv, ma anche attraverso l’abbonamento a NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Disponibile anche il cofanetto con le precedenti tre stagioni.