Il crossover definitivo fra Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato è servito. Questa sera nella prima puntata della nuova edizione de Il Cantante Mascherato, che riparte con nove nuove maschere, il corpo di ballo sarà formato dai maestri di Ballando. Che cosa è successo dietro le quinte del programma di Milly Carlucci per arrivare a questo sorprendente e inaspettato cambiamento, a poche ore dalla messa in onda?

La risposta arriva dalla stessa Carlucci, che, intervenendo telefonicamente a È sempre mezzogiorno per lanciare il debutto di questa sera, ha raccontato ad Antonella Clerici quanto avvenuto poche ore fa:

Qui è un’odissea che non finisce. L’altro ieri un bimbo del nostro corpo di ballo è risultato negativo, poi positivo, poi negativo, poi positivo. Insomma hanno allontanato tutti e saranno lontani, anche se la gran parte del corpo di ballo ha già avuto il Covid. Saranno tutti lontani per quattordici giorni e poi faranno il tampone molecolare. Non sapevamo più come fare…

Ed ecco la soluzione trovata da Milly Carlucci e dal suo team per ovviare al problema, che come pare immaginabile – dati i tempi della quarantena che il corpo di ballo dovrà sostenere – si riproporrà anche per l’appuntamento di settimana prossima:

Ieri sera alle undici ho fatto la telefonata del cuore ai maestri di Ballando con le Stelle. Ho detto: “Aiuto, correte a salvarmi!”. E quindi questa sera arrivano i ballerini di Ballando con le Stelle, i nostri grandi maestri, sul palco de Il Cantante Mascherato. Facciamo un gemellaggio fra due programmi.

Anche Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che erano stati scelti dalla Carlucci per guidare le indagini del gruppo di investigatori presenti in studio, torneranno a vestire i panni di ballerini, come anticipato in un video registrato nella serata di ieri, dopo l’accaduto ricostruito da Milly Carlucci.

Se Ballando con le Stelle si era chiuso a novembre con un ballerino, Maykel Fonts, risultato positivo al Covid, la nuova edizione de Il Cantante Mascherato non poteva che aprirsi così…