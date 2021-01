Oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione de Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci, in onda su Rai 1, giunto alla seconda edizione.

La nuova edizione de Il Cantante Mascherato, adattamento italiano del talent show The Masked Singer, ispirato a sua volta al format sudcoreano Bongmyeon ga-wang, avrà inizio venerdì 29 gennaio 2021 e andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21:25. Il programma andrà in onda in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma, per un totale di 5 puntate.

Le maschere di questa seconda edizione, che sono state presentate tramite i social nel corso dell’ultimo mese e, recentemente, nello speciale Aspettando Il Cantante Mascherato, sono le seguenti: Baby Alieno, Farfalla, Gatto, Giraffa, Lupo, Orsetto, Pappagallo, Pecorella e Tigre Azzurra.

La giuria di quest’edizione presenterà due novità rispetto all’anno scorso: Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca che prenderanno il posto di Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto. Confermati, i restanti tre giudici, Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti.

Stando a quanto svelato nel promo, i concorrenti che si nascondono dietro le varie maschere, nel corso delle loro carriere, complessivamente, hanno recitato in oltre 120 produzioni, tra film e fiction, hanno preso parte a più di 100 programmi televisivi, hanno venduto 130 milioni di dischi e hanno vinto almeno un Festival di Sanremo (ma forse anche più di uno…).

La novità principale di quest’edizione è la presenza di un team di investigatori, 30 per l’esattezza, che saranno guidati dal “commissario capo” Simone Di Pasquale e dall'”investigatore di polizia” Sara Di Vaira, i due storici maestri di Ballando con le Stelle.

Durante la conferenza stampa, interverranno Stefano Coletta, direttore di Rai 1, la conduttrice Milly Carlucci, alcuni componenti della giuria di quest’edizione, Maria Teresa Fiore, vice-direttrice di Rai 1, e Leonardo Pasquinelli, amministratore delegato di Endemol Shine Italy.

TvBlog seguirà in diretta la conferenza stampa a partire dalle ore 12.