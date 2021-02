Il Cantante Mascherato, anticipazioni quarta puntata 19 febbraio 2021

Va in onda stasera alle 21.25 su Rai1 la quarta puntata o per meglio dire la semifinale de Il Cantante Mascherato, il talent game show condotto da Milly Carlucci che accompagna il telespettatore al disvelamento di personaggi travestiti nella maniera più disparata dietro i quali si nascondono altrettanti esponenti dello showbiz.

In giuria come sempre ci saranno la conduttrice Caterina Balivo, il mito Patty Pravo, il conduttore e opinionista Costantino Della Gherardesca, il presentatore de L’Eredità Flavio Insinna e l’ex cantante e ora agente di vip Francesco Facchinetti. In studio a guidare il pool di investigatori Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, direttamente da Ballando con le Stelle.

Previsti per questa semifinale altri due smascheramenti. Finora i personaggi svelati sono stati il Baby Alieno (I Ricchi e Poveri), la Pecorella (Alessandra Mussolini), un altro Baby Alieno (Gigi e Ross), la Tigre Azzurra (Mauro Coruzzi), la Giraffa (Katia Ricciarelli).

Rispetto alla prima stagione del programma, adattamento italiano della versione statunitense e tedesca di The Masked Singer, a sua volta ispirato al format sudcoreano Bongmyeon ga-wang, è stata realizzata una puntata in più. La trasmissione realizzata da Endemol Shine Italy tuttavia quest’anno sta faticando non poco contro la concorrenza del Grande Fratello Vip 5, peraltro in onda da settembre e pertanto con un pubblico ampiamente fidelizzato.

Di seguito una panoramica degli scontri con le relative sovrapposizioni:

Prima puntata – 29 gennaio 2021

Il Cantante Mascherato 3.615.000 telespettatori, 16.2 % di share – Grande Fratello Vip 5 3.232.000 18.2% di share. Sovrapposizione (21:51-24:11): sopra seppur di poco Canale 5 con il 16,39% di share e 3.585.000 telespettatori a fronte del 16,26% e 3.558.000 telespettatori di Rai1.

Seconda puntata – 5 febbraio 2021

Il Cantante Mascherato 3.605.000 telespettatori, 16,18% di share – Grande Fratello Vip 5 2.965.000 telespettatori, 16,77% di share. Sovrapposizione (21:47-24:11): Il cantante mascherato al comando con 16,35% di share e 3.575.000 telespettatori a fronte del 15,09% e 3.298.000 telespettatori del Grande Fratello Vip 5

Terza puntata – 12 febbraio 2021

Il Cantante Mascherato 3.441.000 telespettatori, share 15,52% – Grande Fratello Vip 5 3.264.000 telespettatori, 17,69% di share. Sovrapposizione(21:50-24:13): Rai1 3.442.000 telespettatori – 15,92% —– Canale 5 3.466.000 telespettatori– 16.03%.

Nel complesso, il Grande Fratello Vip 5 in sovrapposizione ha vinto con leggero scarto due scontri su tre con Il Cantante Mascherato.

Tornando sul piano dei contenuti, Milly Carlucci oltre ad allungare di una il numero delle puntate ha sostituito due giurati, Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto, con Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca, che hanno preso seriamente sin da subito il loro ruolo (l’ex volto di Vieni da me addirittura scrolla Instagram in diretta per verificare se una casa possa appartenere alla maschera che ha visto nel rvm, dimostrandosi originale). Se Patty Pravo non si discute, continuano a non convincere Flavio Insinna e Francesco Facchinetti: il primo, pur volendosi dimostrare più secchione rispetto agli altri, è convinto che dietro le maschere si celino sempre dei “maestri“, il secondo spara ipotesi insensate delle quali non è convinto nemmeno lui (in una puntata ha parlato di Maria Stella Gelmini, come se non sapesse che Milly Carlucci nei suoi programmi non ospita politici in attività).

Un altro punto debole del talent game show è data dall’ancora facile riconoscibilità dei personaggi: se si eccettua che nessuno probabilmente avrebbe mai pensato a I Ricchi e Poveri e Gigi e Ross dietro le due maschere del Baby Alieno, era molto facile risalire a Katia Ricciarelli, Alessandra Mussolini e Mauro Coruzzi dietro rispettivamente alla Giraffa, la Pecorella e la Tigre Azzurra. Così come non è difficile immaginare che il Pappagallo, ancora da smascherare, sia Red Canzian, grazie alla mole di indizi disseminati (basta essere amanti di Sanremo per accorgersi che la sua frase in rmv “Ognuno ha la sua storia” sia un calco del pezzo del 2018 “Ognuno ha il suo racconto“, oltre alla pennellata di rosso). Più difficile risalire alla Farfalla, mentre l’Orsetto dall’inflessione napoletana potrebbe nascondere uno tra Gigi D’Alessio e Sal Da Vinci, segno che occorre lavorare ancora sulla prosodia.

Infine, per chi soffre di mal di mare si sconsiglia la visione nel momento dello smascheramento: la regia effettua uno zoom dietro l’altro, scanditi dagli odiosi “giù la maschera” del pubblico in studio. Peraltro, nella terza puntata l’inquadratura ha svelato la chioma inconfondibile di Katia Ricciarelli prima dell’ufficiale disvelamento. Basterebbero pochi accorgimenti per rendere Il Cantante Mascherato molto più fluido. Appuntamento alle 21.25 su Rai1.