Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è nettamente al comando arrivando al 25% di share ma calante e con la curva arancione del Tg5 che scorre toccando la linea del 20%, mentre la curva nera del Tg La7 è di un paio di punti al di sopra della linea del 5% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che scorre dal 15 al 21% di share con la curva di Striscia la notizia che parte al 14% e chiude in solitaria al 19% di share. Abbiamo poi al terzo posto la curva di La7 con Otto e mezzo, curva questa che tocca il 10% di share, con a seguire le curve di Rai3 con Un posto al sole e di Rete 4 con Stasera Italia.

Prime time con la curva blu dello spettacolo musicale in salsa mistery Il cantante mascherato al comando poco sopra la linea del 15% di share, con la linea arancione del Grande fratello vip 5 subito sotto. Le due linee si rincorrono per tutta la serata con la curva blu del varietà di Milly Carlucci che resta al comando per tutto il periodo, pur con il fiato sul collo della linea di Canale 5 con il varietà condotto da Alfonso Signorini. Terzo posto ma a distanza siderale per la curva nera di La7 con il varietà Propaganda live.

In sovrapposizione 21:47-24:11 abbiamo Il cantante mascherato al comando con 16,35% di share e 3.575.000 telespettatori a fronte del 15,09% e 3.298.000 telespettatori del Grande fratello vip 5. Seconda serata con la curva arancione del Grande fratello vip 5 che in solitaria tocca il 30% di share, seguita dalla linea nera del finale di Propaganda live.