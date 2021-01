Analisi Auditel della serata di venerdì 29 gennaio 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la linea del 20%, mentre la curva nera del Tg La7 arriva al 7% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la medesima soglia.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con Soliti ignoti il ritorno, curva questa che arriva al 22% di share e con la curva arancione di Striscia la notizia di qualche punto sotto. Segue come sempre la curva nera di Otto e mezzo che tocca la soglia del 9% di share, a sua volta seguita dalla curva verde di Un posto al sole al 7% e da quella gialla di Stasera Italia.

Prime time con la curva blu del Cantante mascherato 2 che parte al 16% per poi perdere un punto e 500.000 telespettatori circa dopo la prima mezz’ora di messa in onda. Segue da vicino la curva arancione del Grande fratello vip 5 (top ascolti confronto dei Zenga) che poi in corso di serata opera il sorpasso toccando il 20%, raggiunta sul finale della curva del Cantante mascherato 2. Terza piazza per il film di Rai2 Quando le mani si che si tiene stretto i suoi 2 milioni di telespettatori circa. La sovrapposizione esatta fra Il Cantante mascherato e il Grande fratello vip 5 (21:51-24:11) vede sopra Canale 5 con il 16,39% di share e 3.585.000 telespettatori a fronte del 16,26% e 3.558.000 telespettatori di Rai1.

Seconda serata con la curva arancione del Grande fratello vip che vola in solitaria fin verso il 30% di share, seguita dalla curva nera del finale di Propaganda live su La7 che arriva all’8% di share.

Curve valori assoluti

Curve share