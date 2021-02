Analisi Auditel della serata di venerdì 12 febbraio 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la linea del 20%, mentre la curva nera del Tg La7 arriva al 10% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 7%.

L’access time vede in testa la curva arancione di Canale 5 con il varietà di Antonio Ricci Striscia la notizia, curva questa che parte al 14% per poi chiudere al 19% di share. Segue la curva blu dello Speciale Tg1, curva questa che scorre poco sopra la linea del 10% di share, toccata dalla curva nera di Otto e mezzo. Abbiamo poi come sempre rispettivamente le curve di Un posto al sole di Rai 3 e Stasera Italia di Rete 4.

Prime time con un testa a testa fra le curve di Rai1 e di Canale 5 con i due varietà Il cantante mascherato e Grande fratello vip 5, curve queste che stazionano attorno al 15% in prima serata, con la curva del varietà di Canale 5 che alla lunga prende il sopravvento raggiungendo il 21% durante la sovrapposizione delle due proposte, mentre la curva dello show di Milly Carlucci chiude al 20%, per altro durante un nero di Canale 5. Sovrapposizione esatta fra i due intrattenimenti: 21:50-24:13 Rai1 3442 – 15,92% —– Canale 5 3466 – 16.03%.

Seconda serata con la curva arancione del Grande fratello vip che arriva in solitaria al 30% di share, mentre la curva di Rai1 precipita sotto il 10% insieme a tutte le altre.