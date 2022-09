I Fatti Vostri è un programma di Rai 2 che unisce intrattenimento, giochi e talk show, condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi (per la seconda edizione consecutiva), con la partecipazione di Umberto Broccoli, Manuela Aureli e Paolo Fox.

A partire da settembre 2022, andrà in onda la 27esima edizione del programma (la 32esima, considerando anche le cinque edizioni di Piazza Grande, andate in onda negli anni 2000).

Come in ogni edizione, il programma del daytime mattutino di Rai 2 proporrà storie, che verranno raccontate in studio direttamente dai protagonisti, momenti di gioco che coinvolgeranno i telespettatori da casa e una finestra sull’attualità che permetterà di raccontare gli eventi in tempo reale.

I Fatti Vostri è un programma di Michele Guardì e Giovanna Flora, con la regia a cura di Michele Guardì.

Quando inizia I Fatti Vostri 2022/23?

La nuova edizione del programma andrà in onda a partire dal 12 settembre 2022, da lunedì a venerdì, alle ore 11:10.

Il programma sarà visibile anche in streaming, sul sito RaiPlay dove sarà possibile rivedere le puntate anche dopo la messa in onda.

Le rubriche de I Fatti Vostri

Tra le novità di quest’edizione, ci sarà la rubrica “Venga a prendere un caffè da noi” che ospiterà personaggi noti provenienti dal mondo dello spettacolo e della cultura che si racconteranno al grande pubblico.

Verrà dedicato spazio anche al mondo del lavoro, favorendo gli incontri tra chi sta cercando un impiego e chi offre delle opportunità di lavoro.

Ai telespettatori, invece, verrà offerta la possibilità di partecipare al programma e di affacciarsi da un balcone per condividere un messaggio, lanciare un appello, ringraziare qualcuno o cercare una soluzione ad un problema.

Altre rubriche presenti nel programma sono dedicate al giardinaggio, alla salute, agli animali, alla scienza, alla spesa, con collegamenti dalle piazze d’Italia.

Ad Umberto Broccoli, è affidato uno spazio dedicato alla storia dello spettacolo e del costume del nostro paese mentre Paolo Fox si occuperà dell’oroscopo.

I telespettatori, inoltre, avranno l’opportunità di partecipare a giochi telefonici come Il Gioco del Porcellino, che ha debuttato nella scorsa edizione.

In studio, è presente anche l’orchestra del programma, diretta da Stefano Palatresi.

Come scrivere a I Fatti Vostri

È possibile scrivere al programma attraverso l’indirizzo email [email protected]

Come chiamare I Fatti Vostri

È possibile prenotarsi per partecipare ai giochi telefonici del programma, attraverso il sito GiocheRai o chiamando da linea fissa il numero 894.433.

Dove fanno I Fatti Vostri?

Il programma va in onda dallo studio 3 del Centro di Produzione TV Raffaella Carrà, in via Teulada, a Roma.