HBO Max è in Italia. La piattaforma streaming è visibile anche nella Penisola. Cosa fare per abbonarsi e come vederla dalla televisione attraverso le applicazioni, tutte le informazioni utili per sottoscrivere un abbonamento.

HBO Max è arrivata in Italia: come abbonarsi alla nuova piattaforma e gestire i download disponibili

HBO Max è arrivata anche in Italia. L’approdo della piattaforma nella Penisola è noto da settembre scorso, almeno, l’avvento della Mostra del Cinema di Venezia ha poi aumentato l’appeal anche grazie alla presentazione di prodotti italiani che andranno a stazionare sulla ormai celebre piattaforma.

Portobello, diretta da Marco Bellocchio, in primis. Nel frattempo le indiscrezioni hanno iniziato a prendere il sopravvento, specialmente per quanto riguarda il tipo di prodotti (a prescindere dalle produzioni nostrane) che si sarebbero potuti e dovuti trovare all’interno del catalogo. Il momento è arrivato: le supposizioni lasciano il posto alle certezze.

HBO Max in Italia

HBO Max, dal 13 gennaio 2026, è in Italia e ha un dominio ufficiale. È sufficiente cercare HBO Max Italia su qualsiasi motore di ricerca e apparirà il sito che conterrà ogni tipo di film o serie tv, relativamente ai prodotti targati WBD. Il sodalizio con Netflix non è ancora compiuto, occorrerà aspettare dai 12 ai 18 mesi, quindi per ora HBO Max fa parte ancora della galassia Warner.

Così come il catalogo a disposizione. I titoli che si possono vedere già da subito TvBlog li aveva anticipati qui. Tornano, fra le altre cose, anche cult di genere come Friends e The Big Bang Theory. I quali, dopo 10 anni di permanenza su Netflix, hanno cambiato “casa” televisiva. Questo ha portato anche un diverso tipo di abbonamento. Anche il piano tariffario di HBO Max, a tinte tricolori, TvBlog era stato in grado di anticiparlo.

Come abbonarsi

È opportuno fare un recap anche per sottolineare che HBO Max avrà la possibilità di essere vista su qualunque tipo di dispositivo mobile o applicazione, ma anche attraverso televisori o Smart Tv. Non è visibile (ancora) attraverso il decoder di Sky perché l’azienda di Murdoch ha rotto gli accordi con il gruppo Discovery. Motivo per cui il canale Nove, fra le altre cose, si vede soltanto attraverso il digitale terrestre. Presente anche su Sky, ma occorre digitale i canali dopo il 5000. Guardare il canale Nove, nello specifico, vuol dire andare a cercare il 5009 sul telecomando. Stesso discorso per le altre emittenti del gruppo Discovery.

Tornando a HBO Max: come fare a vedere la piattaforma direttamente dal televisore? I modi sono due, entrambi piuttosto semplici se avete già una Smart TV. Altrimenti bisogna fare un passaggio in più, ma prima provvediamo a esplicare il primo caso. La Smart TV, nello specifico, presenta una lista di applicazioni da installare: cercare HBO Max è la strada più facile. In quel caso, se avete già sottoscritto un abbonamento, vi chiederà di scansionare il QRCode per poi inserire le credenziali. Una volta compiuta questa operazione, richiederà qualche minuto, HBO Max sarà sul vostro televisore.

Cosa fare con la Smart TV

Se, invece, non avete una Smart TV aggiornata ma guardate i programmi televisivi attraverso il decoder di Sky, è necessario fare un passaggio ulteriore. Sky, nella fattispecie, ha incluso in abbonamento Netflix e Amazon Prime Video. Oltre a Paramount e Disney Plus. Prima aveva anche i canali Discovery. Ora non ce li ha più per una questione economica di accordi saltati, ma è ancora possibile avere HBO Max sul proprio televisore. Oltre che in app.

Sarà sufficiente, a fronte di una piccola spesa, acquistare un dispositivo Chromecast che si trova anche attraverso il commercio online. Esiste persino sotto forma di stick. Una volta collegato, l’accessorio permetterà ai possessori di vedere i canali Sky (con le relative applicazioni da decoder) e tutti gli altri attraverso uno switch possibile con il Chromecast che sintonizzerà il resto delle app e dei canali creando un riferimento alternativo a Sky.

Le tariffe disponibili

Gli abbonamenti di HBO Max, nello specifico, sono tre: il primo è quello base a 5,99 euro al mese. Il secondo è quello Standard che prevede la visione su due dispositivi, la versione HD e 30 Download. La possibilità di scaricare 30 film per guardarli anche senza connessione.

Il piano costa 11,99 euro al mese. Mentre c’è l’abbonamento Premium, senza interruzioni pubblicitarie, che costa 16,99 euro al mese e permette la visione su 4 dispositivi diversi in HD con la possibilità di Download a 100. Si potrebbero, dunque, scaricare e salvare 100 film. Non resta, dunque, che provare per valutare quale sia la soluzione più adatta per le proprie esigenze. Ora, anche in Italia, con HBO Max, è possibile premere il tasto Play.

L’accordo con Prime Video

Inoltre, nel giorno del lancio in Italia, è stato ufficializzato anche l’accordo esteso con Amazon Prime Video. Dunque, nei Paesi interessati, la piattaforma sarà disponibile anche attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video (reperibile anche su Sky) in Italia, Germania e Austria. Tradotto in termini pratici significa che HBO Max sarà visibile anche tramite l’app di Prime che si trova persino su Sky, ma servirà una sottoscrizione aggiuntiva.