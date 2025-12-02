The Big Bang Theory lascia Netflix: dove sarà possibile vedere la serie dal prossimo 30 dicembre 2025

The Big Bang Theory dal prossimo 30 dicembre 2025 lascia Netflix. La serie amata sia in Italia che negli Stati Uniti cambia sede: dove trovarla a partire dal prossimo anno in streaming e in tv.

The Big Bang Theory è un’istituzione nell’universo delle serie tv. 18 anni e non sentirli, la rinomata serie ideata da Chuck Lorre e Bill Prady per i fan non invecchia mai. Risulta sempre attuale per testi, sviluppo e idea di partenza. La rivincita dei nerd attraverso l’evoluzione del rapporto di amicizia fra scienziati e non solo ha fatto breccia nel cuore del pubblico.

I protagonisti della serie tv hanno ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali e si sono affermati nello show business americano. Basti pensare che il set della fortunata stagione finale non è stato smontato. In America è diventato una sorta di museo dove le persone arrivano e pagando il biglietto possono farsi le foto all’interno dei luoghi del cuore. Dalla casa di Leonard e Sheldon al laboratorio di scienze dove i dottori sono soliti fare esperimenti.

The Big Bang Theory lascia Netflix

Astrofisica e relazioni sociali, non manca davvero nulla. Al punto che The Big Bang Theory, per lungo tempo, aveva avuto fissa dimora su Netflix. La serie era come Friends. Presenza fissa all’interno del catalogo del colosso di streaming video. I titoli cambiavano ma TBBT restava: una sorta di certezza perenne che aveva abituato gli estimatori sia in Italia che all’estero. Gli spin-off dedicati, poi, hanno fatto il resto: The Young Sheldon e Georgie & Mandy’s First Marriage hanno conquistato ulteriormente gli affezionati spingendo Netflix a conservare tutti i titoli di quella che è una vera e propria saga senza tempo.

Dal prossimo 30 dicembre 2025, tuttavia, The Big Bang Theory non sarà più sulla celebre piattaforma. Gli avvisi sono cominciati ad arrivare anche in Italiano. Il prodotto di Chuck Lorre e Bill Prady cambia casa televisiva. Dove vederlo è quello che si stanno chiedendo gli estimatori che hanno già cominciato a tempestare la pagina social ufficiale di commenti.

Dove trovare la serie

La serie, nella fattispecie, è finita nel 2019 ma i canali di riferimento sono ancora attivi con gli attori che talvolta vengono coinvolti in anniversari e iniziative dedicate. La febbre per The Big Bang Theory non passa mai. Quindi, da qualche settimana, i commenti sotto le foto sono sempre quelli: “Non lasciate Netflix”, scrivono gli utenti. “Dove possiamo trovarvi?”, un’altra domanda che ricorre fra le richieste più gettonate.

Dal prossimo gennaio gli scienziati più conosciuti d’America si trasferiranno su Sky, per quanto riguarda la televisione. Il canale dedicato alle serie ha acquistato tutte le stagioni di The Big Bang Theory e le ha già riproposte, in una specie di maratona, all’interno di Sky Collection. Il canale che racchiude i titoli di maggior successo dell’azienda. Ora, chi verrà riguardare la serie potrà farlo quando vorrà digitando il titolo ufficiale su Sky On Demand. Ci sono tutti gli episodi per ogni stagione, nello specifico i capitoli di The Big Bang Theory sono 12.

HBO Max, il futuro degli scienziati più seguiti d’America

Per quanto riguarda lo streaming, invece, la situazione cambia: l’addio a Netflix non preclude una nuova collocazione alla serie di Chuck Lorre e Bill Prady, ma bisogna ancora capire quale sia quella definitiva. Le indiscrezioni parlano di un trasferimento su HBO Max: la piattaforma, nella fattispecie, arriva in Italia dall’inizio del 2026 e The Big Bang Theory potrebbe essere uno dei titoli importati. La ragione arriva dall’America: HBO Max, infatti, avrebbe acquisito i diritti per un ulteriore spin-off della saga, dedicato a Stuart e al suo negozio di fumetti. Interpretato da Kevin Sussman.

Le riprese sono già cominciate e ci saranno tanti camei d’eccezione, inclusi quelli dei personaggi più iconici della serie iniziale. Ecco perché la piattaforma vorrebbe avere a disposizione tutti i titoli della saga. Quindi chi volesse continuare a seguire le vicende di Leonard, Sheldon, Penny, Howard e Raj – senza dimenticare Amy e Stuart – potrebbe essere costretto a sottoscrivere un nuovo abbonamento. Oppure aspettare che le repliche vengano trasmesse, per quanto riguarda l’Italia, in chiaro sul Canale 20 del Digitale Terrestre.