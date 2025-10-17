Dall’universo di The Big Bang Theory nasce Stuart Fails to Save the Universe: trama, cast e anticipazioni

Dopo il successo senza tempo di The Big Bang Theory, l’universo geek di Pasadena è pronto a tornare con una nuova serie che promette di conquistare il cuore dei fan di vecchia data e non solo: Stuart Fails to Save the Universe. Prodotto da Chuck Lorre Productions e Warner Bros. Television, lo spin-off si concentra su Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti che ha fatto il suo debutto nella serie originale, e lo catapulta in una missione al di là di ogni aspettativa… o logica.

Con il multiverso come sfondo, questa nuova avventura mescola la fantascienza e la comicità tipiche di The Big Bang Theory, mentre i personaggi amati dai fan si ritrovano a confrontarsi con una serie di versioni alternative di sé stessi. Non è solo un altro capitolo della saga, ma un’esplorazione della realtà attraverso le lenti di un universo immaginario, che di certo farà impazzire gli appassionati.

Lo spin-off che i fan aspettavano

Il protagonista di questo spin-off, Stuart, si trova a dover affrontare una serie di eventi catastrofici. Dopo aver danneggiato involontariamente un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, il povero Stuart scatena un disastro multiversale. Quello che doveva essere un semplice incidente si trasforma presto in una missione di salvataggio della realtà stessa. A sua insaputa, toccherà proprio a lui rimettere in ordine il caos che ha creato.

Al fianco di Stuart in questa folle impresa ci sono Denise, la sua fidanzata, Bert, il geologo sempre un po’ fuori di testa, e il fisico quantistico Barry Kripke, un personaggio noto per la sua eccentricità e il suo comportamento scontroso. Insieme, questi improbabili eroi affronteranno peripezie interdimensionali, incontrando versioni alternative di molti dei personaggi più amati di The Big Bang Theory. Ma, come suggerisce il titolo stesso della serie, non tutto andrà come previsto.

I fan della serie originale troveranno molte facce familiari. Kevin Sussman riprenderà il ruolo di Stuart, mentre Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert) e John Ross Bowie (Barry) torneranno per dar vita ai loro personaggi. La chimica tra gli attori, ormai collaudata, promette di regalare momenti esilaranti e situazioni al limite dell’assurdo.

Dietro la creazione di Stuart Fails to Save the Universe ci sono le menti brillanti di Chuck Lorre e Bill Prady, ideatori di The Big Bang Theory, che hanno unito le forze con Zak Penn per dar vita a un progetto che porta la fantascienza nerd a un nuovo livello di follia. Lorre ha dichiarato di voler fare qualcosa che lo “portasse fuori dalla sua zona di comfort”, aggiungendo un pizzico di avventura surreale che piacerà ai personaggi della serie originale. Penn, con un tono ironico, ha raccontato come l’idea sia nata durante un viaggio spirituale in Amazzonia, dove un piccione viaggiatore gli ha portato il messaggio di Chuck Lorre. Il resto, come si dice, è storia.