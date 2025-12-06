Nuova svolta nello streaming: ecco quando HBO Max approda in Italia e cosa comporta

HBO Max, piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery arriva in Italia e secondo alcune previsioni rivoluzionerà il mondo dello streaming. Da Sky a Netflix le diverse pay tv dovranno preoccuparsi del neo competitor che sta per lanciare sul mercato italiano diversi contenuti di spessore, che non passeranno inosservati. Al centro dell’interesse mediatico ci sono proprio le produzioni italiane, tutte molto interessanti e realizzate con cura dei dettagli.

Dalle fiction come Portobello, che ripercorre la storia giudiziaria di Enzo Tortora, a Melania Rea che ha come protagonista Maria Esposito storico volto di Mare Fuori, ma anche lo sport: diversi gli eventi in programma. Il debutto della nuova piattaforma nell’ambito delle pay tv è rilevante soprattutto in merito ai contenuti originali, che potrebbero subire diverse variazioni sia in ambito di realizzazione che di fruizione. HBO Max si annuncia davvero rivoluzionaria e sarà vantaggiosa soprattutto per gli utenti che avranno la possibilità di scegliere a chi abbonarsi.

La gara alla conquista dello spettatore renderà le piattaforme più competitive e di qualità, e probabilmente anche i costi per accedervi potrebbero subire delle variazioni. La piattaforma è già attiva in 100 paesi e il suo debutto in Italia era atteso da tempo, ora finalmente è prossimo e l’attenzione mediatica è davvero alta. In HBO confluiranno i contenuti diPictures, Warner Bros. Television, DC Universe, Max Originals, Eurosport. Il che permetterà di vedere anche serie iconiche e storiche come Superman e The Pitt. e film come Harry Potter e Dune. Gli abbonati potranno scegliere tra tre diversi pacchetti. La neo piattaforma sarà attiva dal 13 Gennaio 2026.

HBO Max: abbonamenti, pacchetti e costi

Ma quanto costerà abbonarsi a HBO Max? I pacchetti a disposizione saranno tre e ogni utente potrà scegliere quello più adeguato alle proprie esigenze. Sono inoltre stati disposti ben tre piani mensili: quello base di 5,99 euro al mese, lo Standard in cui sono compresi anche 30 download al costo di 11,99 euro al mese e infine il piano Premium in cui i dispositivi su cui vedere i contenuti diventano 4 e i download saranno 100, seppur con limitazioni al costo di 16,99 euro al mese.

Chi vorrà potrà aggiungere il pacchetto sport a soli 3 euro in più al mese. I costi appaiono decisamente appetibili e competitivi e sicuramente la piattaforma conquisterà più utenti del previsto. Resta da capire se le altre pay tv dovranno affrontare delle perdite di abbonati o se i loro budget rimarranno invariati.

Quando debuttato le serie original italiane: le date

Tra le serie italiani prossime al debutto su HBO Max c’è Portobello che sarà disponibile sulla neo piattaforma il 20 Febbraio 2026. Nel ruolo di Enzo Tortora ci sarà Fabrizio Gifuni, mente la serie dedicata al dramma di Melania Rea è ancora in produzione. Volto della donna uccisa Maria Esposito che dopo Rosa Ricci si appresta a testare le sue doti d’attrice in altri ruoli.

Attesa anche la docuserie Gina Lollobrigida: Diva Contesa, dove verranno narrate le vicende legate all’eredità dell’iconica attrice e la storia di Saman, giovane ragazza pachistana uccisa dai famigliari per essersi opposta ad un matrimonio combinato. Previsto anche il debutto di Nonostante, pellicola con Valerio Mastrandrea e Squali, presentato all’ultima edizione del Festival del Cinema di Roma con James Franco e Lorenzo Zurzolo.