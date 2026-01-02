HBO Max, il 13 gennaio 2026 arriva in Italia la piattaforma: il teaser con le principali serie disponibili | VIDEO

Inizia il conto alla rovescia, la nuova piattaforma HBO Max arriverà in Italia il prossimo 13 gennaio 2026. I giorni passano e le certezze aumentano: sul piano del mercato la Warner Bros Discovery dovrebbe cedere i propri Studios a Netflix, compreso l’universo HBO con il catalogo titoli, ma la transazione non arriverà prima di 12-18 mesi. Il tempo necessario che Warner Bros Discovery farà confluire quello che gli resta in una nuova società: la Warner Global.

Intanto Netflix e Discovery continueranno a camminare su due strade parallele, ma confinanti. Quindi HBO Max arriverà in Italia ancora come costola WBD, questo vuol dire che i titoli cambieranno rispetto all’attuale panorama di produzioni e contenuti disponibili. La piattaforma arriverà nel nostro Paese con contenuti originali, come la serie sul caso Tortora e altre storie in fase di lavorazione, e cult a cui è impossibile fare a meno.

HBO Max in Italia: c’è il promo lancio

Si comincia da Friends – che lascia Netflix dopo oltre 10 anni – per arrivare a The Big Bang Theory. Ancora da chiarire la sorte degli spin-off, come The Young Sheldon, attualmente presenti sulla piattaforma di Sarandos e Peters. Potrebbe, tuttavia, trattarsi di una situazione temporanea: all’uscita del prossimo spin-off della serie, quello dedicato al gestore del principale negozio di fumetti di Pasadena, anche gli altri prodotti potrebbero confluire in HBO Max.

Tra 11 giorni si potrà intanto vedere la serie più acclamata dall’universo nerd, così come Sex&TheCity e tutti gli Harry Potter passando per The O.C e GossipGirl. Tutte storie e avventure che hanno portato gli appassionati a guardare il piccolo schermo con altri occhi. Il maghetto più conosciuto del cinema internazionale avrà persino una serie dedicata, oltre alla classica sequenza di film che il pubblico italiano ha imparato ad apprezzare nuovamente durante le festività natalizie.

La campagna social

Restando alla stretta attualità, HBO Max – in attesa del 13 gennaio 2026 – ha lanciato il proprio account social ufficiale. La piattaforma è anche su Instagram con un teaser di lancio piuttosto accattivante, senza contare la locandina definitiva di Portobello con Fabrizio Gifuni nei panni di Enzo Tortora. La serie diretta da Marco Bellocchio è fra i prodotti più attesi dopo una presentazione in grande stile all’ultima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Il piccolo schermo si prepara ad accogliere una nuova realtà streaming, con buona pace dei detrattori. La trattativa con Netflix porterà sicuramente a nuovi scenari, ma nel frattempo il primo piano è questo: un video particolarmente intenso dove si lascia intendere che per HBO Max la concorrenza non sarà un problema, le frecce al proprio arco sono diverse e i vertici WBD non hanno paura di usarle. Almeno fino a quando sarà possibile.