Grey’s Anatomy, April (Sarah Drew) torna come guest star di un episodio

Grey’s Anatomy è pronta per accogliere un altro personaggio molto amato della storia della serie tv. A tre anni di distanza dal suo improvviso e inaspettato addio, Sarah Drew torna sul set della serie per riprendere il ruolo di April,come riportato da deadline.

Al momento non sono stati rilasciati i dettagli sulla sua presenza ma a differenza di altre guest star di questa stagione da Patrick Demspey a T.R. Knight, essendo il suo personaggio ancora vivo, difficilmente la vedremo nella sequenza onirica sulla spiaggia in cui si trova Meredith Grey (Ellen Pompeo). Un limbo che obiettivamente inizia un po’ a stancare e sembra più usato da Ellen Pomepo per riposarsi e recitare il meno possibile in questo suo ultimo anno di contratto.

April aveva lasciato nel 2018 dopo 9 anni nella serie nella stessa stagione in cui anche Jessica Capshaw (Arizona) ha lasciato la serie, un doppio addio deciso da Krista Vernoff showrunner della serie, per dare una scossa al medical drama. Nell’ultimo episodio in cui è presente vediamo April decidere di sposare Matthew, decidere di licenziarsi e di iniziare a occuparsi dei senza tetto di Seattle. Naturalmente condivide con Jackson (Jesse Williams) la custodia della loro figlia Harriet, quindi un suo ritorno dalle parti di Grey’s Anatomy non è poi così difficile da realizzare.

Soprattutto visto che l’attrice non è stata poi così fortunata dopo l’addio alla serie tv ABC. Ha infatti partecipato a due pilot il reboot di Cagney & Lacey e The Republic of Sarah che non sono poi stati realizzati (il secondo è stato riscritto e ordinato da The CW con una nuova protagonista) e sarà come ricorrente nel thriller Cruel Summer di Freeform.

Grey’s Anatomy è ripartita negli USA lo scorso giovedì con una puntata crossover con Station 19 che ha fatto molto discutere (e su cui in rete trovate diversi spoiler) e che vedremo probabilmente ad Aprile anche in Italia su Fox. Tutti questi ritorni sia fisici che “onirici” contribuiscono ad alimentare i dubbi sul futuro della serie, con una diciottesima stagione non ancora ordinata (qui potete approfondire).