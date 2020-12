Meredith Grey continua a incontrare persone del suo passato: dopo aver visto il suo Derek (Patrick Dempsey) nelle prime tre puntate, la 17×04 di Grey’s Anatomy ha visto il ritorno di un altro personaggio storico della serie, andato via troppo presto. Anche la ABC ha fatto fatica a tenere per sé la notizia, tanto da ‘spoilerarla’ ai propri telespettatori con un video sui social nei quali ha dato un indizio più che rivelatore prima della messa in onda della puntata, avvenuta negli USA giovedì 3 dicembre e intitolata You’ll never walk alone.

Qualche ipotesi alla vigilia sulla nuova reunion di Meredith (Ellen Pompeo) sulla spiaggia l’avevamo fatta anche noi e tra i nomi papabili c’era anche quello che si è materializzato sulla palafitta in riva al mare. Chi non vuole rovinarsi la sorpresa non vada avanti, ma dubitiamo che riesca a evitare tutte le news, gli spoiler e gli approfondimenti dedicati a questo ritorno sparsi sui canali ufficiali della serie. Una certezza però c’è: le condizioni di Meredith peggiorano e i sogni si moltiplicano, tanto da essere di fatto il fulcro della puntata. Del resto se riporti ‘in vita’ lui, non puoi limitarti a un fugace passaggio.

+++++ SPOILER +++++

Grey’s Anatomy, who’s next?

Sulla spiaggia Meredith ritrova George ‘O Malley (T.R. Knight). Uscito di scena al termine della quinta stagione, è sempre rimasto una delle anime della serie. L’indizio dato dalla ABC era uno 007 scritto sulla sabbia: più chiaro di così. Diversi i momenti dedicati alla chiacchierata di Meredith e George sulla spiaggia: insieme parlano del suo funerale (quello delle risate isteriche dei suoi amici e delle lacrime a profusione della ragazza cui aveva salvato la vita) e di quello che manca a George dell’essere in vita. Per Meredith è l’occasione giusta per dire all’amico quanto le abbia cambiato la vita.

Ma non è l’unica sorpresa della quarta puntata di Grey’s Anatomy 17: sul finale, infatti, il sogno di Meredith porta sulla spiaggia anche Miranda Bailey (Chandra Wilson) e Richard Webber (James Pickens Jr.) che sono al suo capezzale. In questo modo si ritrovano a favor di telecamera gli unici quattro personaggi ‘sopravvissuti‘ del cast originario. Tutti gli altri sono venuti dopo.

Un’idea che Krista Vernoff a Deadline non esita a definire praticamente ‘geniale’, riconoscendone la paternità ai suoi ‘bracci destri’ Meg Marinis e Andy Reaser, che hanno immaginato questo incontro a quattro e l’hanno aggiunto alla scena di George sulla spiaggia scritta dalla stessa Vernoff. La puntata è stata scritta invece da Julie Wong, alla quale la Vernoff – mantenendo il segreto per un paio di stesure – ha chiesto poi di recuperare un po’ di spazio in più per inserire il maggior numero di scene possibili con George, affidandogliene una. Per scriverla, la Wong ha rivisto le prime cinque stagioni della serie: da lì la decisione di inserire quella battuta, “George, mi hai cambiato la vita”.

Grey’s Anatomy, T.R. Night commosso dalla reunion

Un ritorno importante quello di George a Grey’s Anatomy anche per il suo interprete, T.R. Knight. Intervistato da Deadline fatica a trattenere l’emozione:

“Nonostante abbia girato queste scene alla metà di ottobre, io non riesco ancora a trovare le parole per spiegare quanto questa esperienza sia stata intensa per me. E densa di significato. Intendo proprio questa scena a quattro: è stato incredibile, travolgente per tutto l’affetto che ho sentito scorrere in quel momento. Eravamo solo noi, lontani da tutto e da tutti, in silenzio perché stavamo girando con il drone, al tramonto: eravamo solo noi quattro ed è stato un momento bellissimo”.

Un’emozione anche ritrovare la crew: alcuni di loro sono nella squadra dalla prima stagione e ritrovarli è stato un tuffo nel passato.

“Cosa mi è mancato in questi 10 anni senza Grey’s Anatomy? Le persone. E George. E’ difficile per me immaginare chi sarebbe oggi George, cosa avrebbe potuto dire o fare, anche in questa circostanza. Quando ho letto il copione di Krista ho pensato che fosse perfetto: quando hai una scrittura fatta bene il lavoro dell’attore è molto più facile”.

Non è stato facile tenere il segreto. Se Derek era stato ‘nascosto’ dietro il personaggio di Ellis, George è stato coperto da Thatcher (e in fondo anche questo per qualcuno poteva essere un indizio, visto che la madre di Meredith nelle sue crisi lo scambiava proprio per l’ex marito). “Solo mio marito e Patrick Dempsey sapevano – racconta Knight – Ci saranno un sacco di amici arrabbiati, ma capiranno“. Neanche i figli adolescenti di Krista lo sapevano: non si è fidata di loro.

Krista Vernoff può ora confessare che è stato proprio George il primo a cui ha pensato per una (Covid) reunion di Meredith. Aveva immaginato proprio questa scena di lei e l’amico sulla spiaggia:

“La mia prima idea, da fan, è stata ‘Chi vorrei rivedere?’. La prima risposta è stata George. Lui e Meredith sono sempre stati i miei personaggi preferiti e poi Ellen e T.R. sono amici”.

Una volta detto a Ellen Pompeo, è stata l’attrice a dirle di chiamare anche Dempsey (e quindi la versione in cui era stata la Pompeo ad avere l’idea passeggiando per Malibu con l’amico Patrick – raccontata dopo la prima puntata – era una sciocchezza…). La Vernoff continua a ripercorrere il percorso creativo:

“Così abbiamo iniziato a scrivere queste scene… Perché George nella quarta puntata e Derek nelle prime? In realtà la sistemazione delle scene è venuta via da sé. Ho scritto le scene sulla spiaggia senza sapere ancora come le avremmo distribuite”.

Grey’s Anatomy, Derek tornerà in altre due puntate

A margine dell’intervista per il ritorno di George, la Vernoff si ‘lascia scappare’ che le puntate con Derek sono in tutto quattro. Prossimamente vedremo Meredith e Derek parlare, raccontarsi, aprirsi un po’ come successo tra Meredith e George. Due giorni di lavoro sulla spiaggia per quattro puntate: li vedremo prossimamente.