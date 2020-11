Meredith Grey continua ad avere le visioni sulla spiaggia e così la 17esima stagione di Grey’s Anatomy si trasforma in una reunion para-natalizia, con vecchi amici scomparsi da tempo che tornano a fare una capatina per salutare l’amica e i suoi fans. Dopo il ritorno di Derek Shepherd (Patrick Dempsey) visto nelle prime tre puntate (e destinato a tornare ancora in questa stagione) la quarta puntata di Grey’s Anatomy 17 – in onda negli USA giovedì 3 dicembre – prevede l’apparizione di un altro personaggio dal passato. E si suppone defunto, se l’andazzo è quello visto finora.

Come ormai si sa, Meredith Grey (Ellen Pompeo) sta lottando contro il Covid. E sogna. Il primo sogno non poteva che riguardare il suo unico grande amore Derek, apparso bello e asciutto come non mai sulla riva di una soleggiata e deserta spiaggia. Il perché narrativo di questo ritorno e i motivi che hanno spinto Dempsey ad accettare sono ormai stati ampiamente sviscerati. E sempre con l’idea di distrarre dal Covid e di richiamare l’attenzione su questa Grey’s Anatomy Pandemic Edition, pieno di consigli su come comportarsi contro il virus e di testimonianze su come si affronta in corsia questa battaglia, gli autori hanno deciso di far tornare un altro personaggio tra i tanti che sono scomparsi dalla serie negli scorsi 16 anni. Vista la gravità delle condizioni di Meredith, si suppone sia una persona a lei molto vicina, ma non necessariamente morta.

Chi vedrà Meredith nella puntata S17E04 di Grey’s Anatomy?

Pochi sono gli indizi dati nel promo di Grey’s Anatomy S17E04, ma molte le ipotesi possibili.

Grey’s Anatomy, torna Ellis?

Partiamo dalla più semplice, ovvero che si tratti della madre Ellis (Kate Burton). A farlo pensare il fatto che Meredith si tocchi la pancia prima di avvicinarsi alla palafitta dove si suppone appaia l’ospite misterioso. Lo stesso gesto (o qualcosa di molto simile) lo fece nell’ascensore che la portava da Derek moribondo: quella notte avevano concepito la loro ultima figlia, chiamata appunto Ellis. E poi fu proprio la madre a darle ‘il cambio’ tra i corridoi dell’allora Seattle Grace Hospital durante la visione pre-morte seguita all’annegamento nella baia di Seattle (a metà della terza stagione) in cui incontrò, tra gli altri, il cane Doc e Denny Duquette: mentre Ellis moriva con Richard al suo fianco, Meredith tornò alla vita.

Grey’s Anatomy, e se tornasse Cristina?

Quel ritorno dall’oltretomba di Meredith, lasciatasi annegare nella Baia mentre amici e parenti salvavano superstiti dall’incidente di un ferryboat, fu merito però anche della ‘sua persona’, Cristina Yang (Sandra Oh), che la tenne saldamente per i piedi, figurativamente e fisicamente parlando. Il che non esclude che dovendo ‘tornare indietro’, questa volta Meredith si affidi a qualcuno di vivo, dando così nuovamente a Cristina il ruolo di salvatrice della patria. Sarebbe un bel ritorno per i fans, che non vedono Cristina dalla decima stagione.

Sulla spiaggia con Meredith c’è George?

Tra i più desiderati, però, c’è di sicuro George ‘O Malley (T.R. Knight): se si parla di ‘scambi’ tra vita e morte anche lui ha avuto il suo ‘bridge’, anche se con Izzie Stevens (Katerine Heigl) e non non Meredith. L’ultima volta che l’abbiamo visto (correva la stagione 5) era in perfetta uniforme militare, fresco di arruolamento volontario, davanti all’ascensore che si apriva con una splendida Izzie in abito rosa, quello del ballo nella sera in cui morì Denny. George era finito sotto un bus, lei era in codice blu dopo l’ennesimo intervento per la rimozione di un tumore al cervello: una vive, l’altro muore. E il dr. ‘O Malley potrebbe tornare per salutare Meredith e i fans, sopratutto in virtù della grande amicizia che lega gli attori fuori dal set.

Meredith ritrova Lexie?

Certo è che se dobbiamo restare in tema di persone molto vicine a Meredith, un altro bel colpo potrebbe essere il ritorno di Lexie (Chyler Leigh), la sorellastra morta nell’indimenticabile incidente aereo che chiuse l’ottava stagione. Sarebbe davvero il ritorno che non ti aspetti. Se poi si ripresentasse con Mark Sloan (Eric Dane), suo grande amore scomparso per le conseguenze di quello stesso incidente, sarebbe roba da fuochi d’artificio. E poi simbolicamente si potrebbe dire che il Grey+Sloan Memorial Hospital la sta richiamando ufficialmente in servizio.

Dopo Derek chi altro potrebbe vedere Meredith?

Meno interessante, invece, sarebbe il ritorno del padre, Thatcher Grey (Jeff Perry), scomparso nella 15esima stagione e con il quale Meredith non ha mai avuto un particolare rapporto. Sarebbe una delusione.

C’è anche da dire che non sempre Grey’s Anatomy è coerente e logico, per cui tutto è possibile. Ma ci auguriamo che almeno un principio narrativo venga seguito…