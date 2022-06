Grande fratello vip, i reality, Mediaset e Piersilvio Berlusconi: “Hanno una forza devastante e il Gf vip batterà ogni record di durata”

Un fiume in piena ieri sera l’amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi. Ha presentato alla stampa i palinsesti delle sue reti per la prossima stagione televisiva e fra le altre cose ha voluto sottolineare la forza di un genere televisivo sbarcato nel nostro paese nel 2000 durante la direzione di Giorgio Gori di Canale 5, ovvero il reality show. Il nome in questione a cui ci riferiamo è, manco a dirlo, quello del Grande fratello, che ha trovato la sua naturale evoluzione nella versione “vip” diretta e condotta ormai da alcune stagioni da Alfonso Signorini.

Il direttore di Chi ha trovato casa dall’altro lato della porta della casa più spiata d’Italia, quella che si affaccia verso il pubblico televisivo, con cui ha instaurato una straordinaria sintonia. Una casa naturale quella per un professionista che conosce a menadito i meccanismi del mondo dei vip, non fosse altro per aver mosso spesso e volentieri gli ingranaggi di quel piccolo grande universo che vediamo settimanalmente sulle pagine patinate delle riviste di cronaca rosa, prima fra tutte quelle di Chi, naturalmente.

E durante la presentazione dei palinsesti di ieri sera è arrivato un momento cool quando Piersilvio ha voluto suggellare la forza propulsiva di questo genere televisivo : “I reality hanno una forza devastante, facciamoceli piacere“, ha risposto l’AD Mediaset in conferenza stampa, aggiungendo poi “Il Grand fratello vip quest’anno batterà ogni record di durata, se mi sente Signorini (ride, ndr)”.

Se quest’anno dunque il Grande fratello vip è terminato a marzo, il prossimo anno i nuovi inquilini della casa dalla porta rossa si preparino a passare, dopo il Natale, anche la Pasqua a Cinecittà, con Alfonso Signorini pronto a mettere in campo uno dei cast più sorprendenti del Grande fratello vip, a cominciare da una nuova coppia di opinioniste, Sonia Bruganelli con la new entry Orietta Berti, che proprio da queste colonne abbiamo avuto il piacere di anticipare. D’altronde trovare un programma che ti garantisce due serate la settimana con una media del 20% di share, serate che partono alle 9 di sera e vanno avanti fin oltre l’una di notte, è molto difficile, se non impossibile.

Ecco dunque la vera “forza” di un programma come il Grande fratello vip e tutto questo grazie anche ad un abile capacità di scrittura, la cui base resta sempre la costruzione del cast, cosa questa in cui il direttore artistico del programma Alfonso Signorini ha dimostrato di essere abilissimo.