Si sa, la sinergia fra produzioni della medesima società oltre ad essere necessaria, spesso è inevitabile, quindi è sostanzialmente da benedire, anche al limite obtorto collo, sopratutto quando i programmi vanno in onda sulla stessa azienda. Capita dunque che Milly Carlucci vada da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera per annunciare il nome dell’unico nuovo giurato della terza edizione del Cantante mascherato, ovvero la bella e brava Arisa e si sa che il Cantante mascherato e Da noi a ruota libera sono prodotti dalla medesima società, ovvero la Endemol. E sempre la Endemol è la società che produce da sempre due titoli del portafoglio programmi di Mediaset, ovvero il più blasonato e celebre Grande fratello vip diretto e condotto da Alfonso Signorini e La pupa e il secchione show, cui è in arrivo una nuova edizione ricca di novità, a partire dalla sua conduttrice Barbara D’Urso.

E’ trapelato a questo proposito,nelle ultime ore dal sito Dagospia di una ospitata di Barbara D’Urso nello studio del Grande fratello vip in occasione della finale prevista per lunedì 14 marzo in prima serata su Canale 5. In realtà le cose non starebbero proprio così. E’ vero che Barbara D’Urso apparirà dalle frequenze di Canale 5 nel corso della finale del Grande fratello vip 6 lunedì 14 marzo, ma lo farà in collegamento dal suo studio della Pupa e il secchione, da cui il giorno dopo darà il via alla nuova edizione di questo popolare programma di varietà.

Nessuna presenza dunque di persona della conduttrice della Pupa e il secchione show nello studio di Cinecittà da dove va in onda il Grande fratello vip e neppure nessuna presenza dell’attuale conduttrice di Pomeriggio 5 dentro la casa dalla porta rossa. Secondo quanto apprendiamo Barbara D’Urso lancerà il suo nuovo programma di Italia 1 poco prima di un nero pubblicitario, per un paio di minuti, direttamente dallo studio della Pupa e il secchione show. Quindi si al lancio, si alla sinergia fra due produzioni realizzate dalla medesima società, ma il tutto a distanza e in dose omeopatica.