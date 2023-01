La quota Over nella casa del Grande Fratello Vip 7, dopo il ritiro volontario di Patrizia Rossetti dovuto a motivi di salute e l’eliminazione di Wilma Goich avvenuta tramite televoto, per ora, è salva (l’unico concorrente Over rimasto nella Casa, infatti, era solo Attilio Romita).

Wilma Goich, infatti, l’eliminata della ventiseiesima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini come scritto in apertura, è rientrata subito nella Casa grazie al biglietto di ritorno che la cantante ha aperto in studio, come da prassi, accogliendo la bella notizia con molto entusiasmo, nonostante, poco tempo prima, avesse reagito all’eliminazione con altrettanta serenità.

Prima di lei, Charlie Gnocchi, una volta eliminato, è rientrato in gioco grazie al biglietto di ritorno, che ogni concorrente pesca all’inizio della propria avventura nella Casa. Il conduttore radiofonico di RTL 102.5, per la cronaca, è stato eliminato definitivamente dal gioco una settimana dopo.

Wilma Goich, eliminata al televoto contro Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Oriana Marzoli, è stata riaccolta nella Casa tra l’entusiasmo generale degli altri concorrenti e per la felicità di Daniele Dal Moro, l’ex concorrente del GF16 con cui la cantante ha instaurato un rapporto molto stretto, definito quasi un “amore platonico” a causa dell’evidente differenza di età tra i due.

Per la cronaca, i nominati della 26esima puntata del Grande Fratello Vip sono Oriana Marzoli, Dana Saber e Davide Donadei.

Poco prima, come già scritto, Patrizia Rossetti ha comunicato ufficialmente la volontà di lasciare la casa per approfondire un problema di salute avvertito negli ultimi giorni, un’infezione non grave probabilmente dovuta al COVID-19 (contratto a novembre), con ulteriori analisi cliniche.