Charlie Gnocchi è stato eliminato dal Grande Fratello Vip 2022 ma se lo rivedrete non è uno scherzo: il concorrente ha trovato il biglietto di ritorno e rientra, così, in gioco. Il regolamento, infatti, prevedeva -come nella scorsa edizione- che ogni uomo e donna all’interno della casa prendesse un bussolotto (sigillato) dove all’interno è scritto il loro destino dopo l’eventuale eliminazione da parte del televoto. Tutti confermano la dipartita dal gioco tranne uno per le donne e uno per gli uomini. Ad esempio, nella scorsa edizione, a rientrare fu Miriana Trevisan. E così, il destino ha voluto che Charlie Gnocchi scegliesse proprio il bussolotto con il biglietto di ritorno. Nessun altro concorrente maschio, una volta eliminato, potrà quindi rientrare. La medesima cosa accadrà anche per le donne, nessuna di loro -al momento- ha svelato il biglietto di ritorno.

“Rientri nella casa” è la scritta apparsa quando Alfonso Signorini ha chiesto di mostrare il responso. Incredulità – mista quasi a “disperazione”- da parte del concorrente che già sognava di potersi sedere accanto agli ex concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip 2022, esclusi nei mesi scorsi. E così, dietrofront. Charlie è stato congedato ed è rientrato all’interno del talent show. Giulia Salemi, interpellata, ha ammesso anche la prevedibile delusione da parte degli utenti del web (su Twitter) felici del verdetto (contro Attilio Romita) e dell’eliminazione di Gnocchi dal programma.

Serata che quindi prevede molti più concorrenti, rispetto alla puntata di sabato. Tra le new entries, infatti, sono entrati Milena Miconi e Riccardo Fogli, insieme a Ginevra Lamborghini che sarà ospite, solo per qualche giorno, all’interno del reality show.

Nota a margine: Charlie Gnocchi è ritornato in gioco dopo le nomination. Non è stato quindi nominato da parte degli inquilini, convinti che sia stato eliminato a metà puntata dal verdetto del televoto. Riuscirà nei prossimi giorni Charlie Gnocchi a ricucire i rapporti con coloro che lo avevano nominato?