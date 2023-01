Patrizia Rossetti non è più una concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Durante la puntata di stasera, in onda su Canale 5, infatti, la conduttrice ha annunciato il proprio ritiro a causa delle proprie condizioni di salute non ottimali, probabilmente dovute a postumi del COVID-19 che ha colpito la Rossetti nel novembre scorso, costringendola ad un periodo di isolamento.

Patrizia Rossetti ha parlato di un’infezione non grave e della sua volontà di effettuare degli esami più approfonditi:

Non vorrei abbandonare il gioco e non voglio che nessuno si preoccupi, ma sono 15 giorni che non sto bene, non so cosa ho, ho dolori nel corpo, nelle gambe, parte tutto dalle caviglie. Le analisi sono regolari ma sembra che ci sia un’infezione anche se non di grande portata. Sta di fatto che non sto bene. Mi dispiace, non riesco a essere attiva nella casa, attiva nella mente, nelle dinamiche, è come se avessi un cagnolino che ti mordicchia… Sono tre notti che non dormo perché non trovo posizioni, se sto ferma non sto bene, se sto in movimento, è lo stesso. Sono dolori che vanno allo stomaco. Non sto somatizzando. Ho avuto dei cedimenti, delle angosce, delle paure in questi mesi e ne ho anche parlato con la psicologa. In questo caso, è un disagio fisico. Ho fatto una settimana di pasticche ma non posso impasticcarmi tutto il tempo.