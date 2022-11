La notizia è arrivata solo nel tardo pomeriggio di oggi, 12 novembre 2022, all’interno della casa del Grande Fratello VIP ci sono stati dei casi di positività al Covid-19. Con un comunicato, la produzione del reality show Endemol informa che “A seguito di alcuni controlli medici” Patrizia Rossetti ha dovuto lasciare momentaneamente la casa poiché positiva al virus. Il protocollo a quel punto ha previsto un monitoraggio costante anche per il resto del cast dei concorrenti rimasti a stretto contatto con la concorrente.

I test a tappeto ad ora effettuati hanno dato esito positivo anche per altri tre concorrenti che sono Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Tutti – come evidenzia il comunicato – “Sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile“.

La situazione richiede massima prudenza, per questo i concorrenti sono stati invitati a tenere aggiornata la produzione sul loro stato di salute e sul sopraggiungere di eventuali sintomi.

In più, Grande Fratello ha deciso di annullare il televoto che vedeva coinvolti Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan. Coloro che hanno espresso il loro voto tramite sms durante la sessione aperta, saranno regolarmente rimborsati.

Secondo quanto apprendiamo la puntata di lunedì è al momento confermata.

Grande Fratello VIP, positivi al covid nella casa: una prima volta

Nelle tre edizioni precedenti avvenute durante il periodo pandemico più duro (nell’inverno-primavera 2020 che ha vissuto l’approdo del covid in Italia e nelle edizioni 2020-21 e 2021-22), non si è mai verificata una situazione del genere in cui dei concorrenti reclusi nella casa – che, ricordiamo, diventa anche la cosiddetta ‘bolla di protezione’ – potessero incrociare il maledetto virus mentre sono ancora in gioco.

Com’è potuto accadere? Nell’attesa di capire gli sviluppi – si spera a buon fine – c’è da dire che si tratta di una prima volta per il Grande Fratello.