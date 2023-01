Grande Fratello Vip 2022-2023, il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, torna, stasera, lunedì 2 gennaio, in prima serata, su Canale 5, con l’imperdibile venticinquesima puntata. Assente ancora una volta alla sua poltrona da opinionista Sonia Bruganelli, ancora impegnata con le vacanze natalizie in famiglia (la moglie del conduttore Paolo Bonolis tornerà a partire dal 9 gennaio). A sostituirla gli ex gieffini Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, al fianco ovviamente della cantante Orietta Berti. Confermatissima Giulia Salemi per i commenti social.

GRANDE FRATELLO VIP: ANTICIPAZIONI VENTISEIESIMA PUNTATA 2 GENNAIO 2023

La scorsa puntata ha visto l’abbandono del concorrente Luca Salatino. L’ex tronista aveva motivato la sua scelta di uscire volontariamente a causa della mancanza della fidanzata Soraya. Stasera è prevista una nuova eliminazione definitiva e quindi a uno dei concorrenti non sarà possibile portare a casa il montepremi finale. I nominati sono Wilma Goich, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e Sarah Altobello.

Non mancherà anche uno spazio per parlare dei litigi che sono scoppiati in questi giorni all’interno della casa più spiata del nostro Paese, tra cui quella che ha visto protagoniste Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, quest’ultima tra le candidate all’eliminazione. Tra le due concorrenti sono volati gli stracci. Inoltre la venezuelana ha litigato anche con Daniele Dal Moro.

GRANDE FRATELLO VIP 2022-2023: I CONCORRENTI

I concorrenti sono George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Daniele Del Moro, Edoardo Donnamaria, Sarah Altobello, Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Dana Saber, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Wilma Goich, Nikita Pelizon, Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Nicole Murgia, Andrea Maestrelli, Davide Donadei e Antonino Spinalbese.

GRANDE FRATELLO VIP: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Sarà possibile seguire il reality in diretta dalle ore 21:45 circa su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.