Grande Fratello, c’è anche l’ombra di Corona dietro il racconto di Luciano Punzo: i nuovi dubbi

L’ex gieffino Luciano Punzo racconta di una call con Signorini e Corona prima del suo ingresso nella casa, riaccendendo le domande sul loro rapporto professionale. Ma anche altri partecipanti sostengono che Corona avesse voce in capitolo nel casting

Non passa giorno che il caso Grande Fratello, alimentato dalla clamorosa denuncia pubblica di Fabrizio Corona, non si allarghi con testimonianze, dichiarazioni e nuove vicende.

Parlano Antonio Medugno e Luca Jurman

Proprio ieri una delle persone più coinvolte – Antonio Medugno – ha deciso di affidare a un lungo video social il suo punto di vista. Sempre ieri Luca Jurman, per anni giudice e tutor di Amici di Maria De Filippi, ha sottolineato in un video social che le accuse di Corona sono solo la punta dell’iceberg che e che in ambito musicale il vaso di pandora sarebbe ancora più clamoroso.

Parla Luciano Punzo

Anche le parole di Luciano Punzo, hanno riaperto un fronte apparentemente nuovo: e cioè il ruolo di Fabrizio Corona nella composizione del cast del Grande Fratello Vip. Nel pieno della bufera che ha travolto Alfonso Signorini, l’ex concorrente dell’edizione 2022/2023 ha infatti raccontato una ricostruzione che aggiunge un tassello ulteriore alla complessa vicenda.

Punzo sostiene che il suo ingresso nella Casa sia stato preceduto da una call alla quale avrebbero partecipato Signorini, un’autrice del programma e lo stesso Corona. Non una semplice chiacchierata, ma un momento propedeutico alla scelta del cast. Una circostanza che, se trovasse conferma, solleverebbe interrogativi pesanti sulla natura del rapporto professionale tra il giornalista e l’ex re dei paparazzi.

Dal primo contatto allo sbarco in Casa

Nel racconto di Punzo c’è anche un precedente: un primo invito per l’edizione 2021/2022, quando l’influencer fu rifiutato perché all’epoca era legato sentimentalmente a Manuela Carriero: “In quel periodo cercavano solo ragazzi single”, ha spiegato. Nessuna richiesta esplicita di lasciare la fidanzata, ma una linea editoriale precisa che lo portò a declinare.

La storia cambia l’anno successivo. Finita la relazione, mentre Punzo iniziava a muoversi nel mondo del cinema con l’agente Alex Pacifico, il modello racconta di essere stato ricontattato personalmente proprio da Corona. Un nuovo invito, un provino davanti a Signorini e agli autori, e infine l’ingresso nella Casa. Un percorso sì ufficiale, ma con un’ombra costante: la presenza di Fabrizio Corona.

I nodi ancora da sciogliere

La domanda resta la stessa: in quale ruolo Corona sarebbe intervenuto nel processo di selezione? Perché tra i credits del programma di quell’anno il nome dell’agente non compare mai. Ma soprattutto: come si concilia questa ricostruzione con quanto dichiarato nei giorni scorsi dall’avvocato di Signorini, Andrea Righi, riguardo a un’agenzia che Corona avrebbe sostenuto di controllare, in grado di “favorire” l’ingresso al GF a fronte di un pagamento?

Al momento, né Signorini né la produzione hanno commentato le parole di Punzo. Nel clima già incandescente del “caso Signorini”, però, ogni nuovo dettaglio alimenta una vicenda che sembra lontana dal trovare un punto fermo.