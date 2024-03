Chi vincerà il Grande Fratello 2024? Le ipotesi

Dopo oltre 190 giorni di reclusione nella casa di Cinecittà, lunedì 25 marzo, chiuderà i battenti l’ultima edizione del ‘Grande Fratello’. Ad oggi, a contendersi la vittoria finale, ci sono Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Simona Tagli, Massimiliano Varrese e Perla Vatiero. A loro, con il televoto che sarà chiuso, tra due giorni, si aggiungerà chi uscirà trionfatore/rice tra Letizia Petris, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi.

Quest’anno, il podio, sarà sicuramente di color rosa. L’ex attrice di ‘Vivere’ e l’ex protagonista di ‘Temptation Island’ hanno iniziato ufficialmente il rush finale per la vittoria.

Perla, l’eroina romantica che ha fatto sognare i telespettatori da casa e le tifoserie in studio per il ritorno di fiamma con Mirko Brunetti. Ha una fan base solida, i Perletti, disposta a tutto pur di far trionfare il vero amore. I venti di burrasca sono ormai un lontano ricordo e la coppia, terminata l’esperienza del reality di Canale 5, è pronta a far battere il cuore dei propri seguaci dentro e fuori i social.

Dall’altro lato, Beatrice, autentica guerriera che ha saputo catalizzare l’attenzione su di sé senza troppi fronzoli. Tenace, senza peli sulla lingua, empatica, l’ex Eva Bonelli della tv ha creato dinamiche, smontato piani segreti con una maestria più unica che rara. Resistendo, per oltre sei mesi, agli attacchi degli altri inquilini.

Chi vince il Grande Fratello 2024? Le quote scommesse

In quota Beatrice Luzzi si conferma essere la grande favorita della vigilia, offerta a 1,40 su Goldbet e Better, in vantaggio su Perla Vatiero, unica concorrente in grado, almeno sulla carta, di poter insidiare il trono della “queen”. L’ex concorrente di Temptation Island è in lavagna a 2,50 volte la posta dagli esperti Betflag. Molto più lontani invece gli altri concorrenti, tutti in doppia cifra: Massimiliano Varrese è a 13, seguito da Rosy Chin, Letizia Petris e Greta Rossetti, terzetto visto a quota 16.

