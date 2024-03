Simona Tagli è la quarta finalista del Grande Fratello 2024, il reality show con la conduzione di Alfonso Signorini su Canale 5 che avrà la sua conclusione lunedì 25 marzo. La showgirl ha sconfitto al televoto il modello e influencer Federico Massaro.

Tagli è una delle concorrenti che si è inserita nel cast del programma dell’ammiraglia del Biscione in corso d’opera. Classe 1964, è stata valletta del contenitore Domenica in nell’edizione che vedeva la conduzione dei Ricchi e Poveri con Gigi Sabani. Nella stagione televisiva successiva ha preso parte nel cast di Piacere RaiUno, insieme allo stesso Gigi Sabani, a Danila Bonito e Demo Mura. Nel 1995 arrivò a presentare Giochi senza frontiere al fianco di Ettore Andenna. Nei primi anni 2000 le sue presenze sul piccolo schermo si sono fatte sempre più rare. Di lei, dunque, ai telespettatori è rimasta nota l’immagine degli anni Novanta.

Poco prima del suo ingresso nella Casa Simona Tagli ha partecipato a 361 Lounge, una talk show televisivo che si occupa proprio del Grande Fratello. Gli addetti ai lavori ritengono che l’interesse attorno a lei potrebbe essere nato proprio da queste ospitate in cui ha espresso pareri sugli inquilini della Casa. Per quanto concerne la sua vita privata, oltre alla relazione con Antonio Zequila, è noto che ha avuto una figlia dall’ex compagno Francesco Ambrosoli.

Negli ultimi anni ha anche cercato di entrare in politica, con la candidatura per il consiglio comunale di Milano. Alle elezioni comunali del 2016 non ha ricevuto i voti necessari per entrare in Consiglio.

Grande Fratello 2024: gli altri finalisti

Gli altri finalisti del Grande Fratello 2024 sono l’attrice di Vivere Beatrice Luzzi, l’attore della fiction Grandi domani Massimiliano Varrese, la chef italo-chinese Rosy Chin. L’opinionista del reality show Cesara Buonamici sostiene che l’approdo in finale di Simona Tagli derivi dai suoi buoni rapporti con Beatrice Luzzi, indiscussa protagonista del programma per via dei suoi numerosi scontri con buona parte del cast.